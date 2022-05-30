Місячний календар сприятливих днів на травень 2022 вже на сайті Нового каналі! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

Місячний календар стрижок на травень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи варто відповідно до місячного календаря. В такому разі життя йтиме за планом! Місячний календар на травень 2022 говорить, що цього місяця сприятливі дні випадають на 10, 11 і 12 числа.

Місячний календар на травень 2022: несприятливі дні для справ

Щоб третій місяць осені вийшов максимально плідним і результативним, не варто планувати важливі справи на 3, 6, 17, 19, 22, 23 травня. Місячний календар 2022 свідчить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

Фази Місяця на травень 2022

Зростаючий Місяць – з 1 по 15 травня 2022

Повний місяць – 16 травня 2022

Спадаючий місяць – з 17 по 29 травня 2022

Молодик – 30 травня 2022

Слідуй порадам, які дає місячний календар на травень 2022, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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