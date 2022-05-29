Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 травня

Сьогодні, 29 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 29 травня

29 травня — 95-й день війни Росії проти України. 149-й день року.

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Який сьогодні день – 29 травня: національні свята

Аргентина : День Сухопутних військ.

: День Сухопутних військ. Швеція : День ветеранів.

: День ветеранів. Венесуела : День вшанування старших.

: День вшанування старших. Нігерія : День демократії.

: День демократії. Домініка : Національний день матері.

: Національний день матері. США , День штату Вісконсин та Род-Айленд, День бісквіта.

, День штату Вісконсин та Род-Айленд, День бісквіта. Киргизстан : День збройних сил.

: День збройних сил. Туркменістан: День працівників органів внутрішніх справ.

Події 29 травня у світі

526 — внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан.

— внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан. 1384 — кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон.

— кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон. 1453 — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь

— османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь 1630 — підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським

— підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським 1660 — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.

— в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта. 1738 — у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.

— у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну. 1790 — Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США

— Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США 1802 — академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги

— академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги 1900 — компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)

— компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори) 1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.

— Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год. 1945 — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна

— у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна 1953 — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.

— людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ. 1964 — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.

— у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад. 2003 — форвард «Мілана» Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з «Ювентусом» (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь «Мілана»).

Яке православне (церковне) свято сьогодні

29 травня — день пам’яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного.

День ангела сьогодні – 29 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим.

Прикмети на 29 травня:

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з’явилося латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Що не можна робити 29 травня

Не можна працювати на полі після полудня, інакше всі посіви або згорять, або будуть вкрадені, або побиті градом.

Не можна на цей день призначати важливі події, весілля, застілля.

У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.

Фото: IStock