Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 29 травня

Сьогодні, 29 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 29 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 29 травня
29 травня — 95-й день війни Росії проти України. 149-й день року.
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Який сьогодні день – 29 травня: національні свята
- Аргентина: День Сухопутних військ.
- Швеція: День ветеранів.
- Венесуела: День вшанування старших.
- Нігерія: День демократії.
- Домініка: Національний день матері.
- США, День штату Вісконсин та Род-Айленд, День бісквіта.
- Киргизстан: День збройних сил.
- Туркменістан: День працівників органів внутрішніх справ.
Події 29 травня у світі
- 526 — внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію. Загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан.
- 1384 — кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон.
- 1453 — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь
- 1630 — підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським
- 1660 — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта.
- 1738 — у Петербурзі видано імператорський указ про повернення козаків і посполитих, що втекли в Гетьманщину та в Російську імперію, на Слобідську Україну.
- 1790 — Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США
- 1802 — академік Василь Петров відкрив явище електричної дуги
- 1900 — компанія «Отіс» зареєструвала торгову марку «Ескалатор» (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори)
- 1928 — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год.
- 1945 — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна
- 1953 — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ.
- 1964 — у Києві відкрили для відвідувачів найбільший в СРСР ботанічний сад.
- 2003 — форвард «Мілана» Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з «Ювентусом» (фінал Ліги Чемпіонів; 3:2 на користь «Мілана»).
Яке православне (церковне) свято сьогодні
29 травня — день пам’яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного.
День ангела сьогодні – 29 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав, Максим.
Прикмети на 29 травня:
- Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
- На озерах з’явилося латаття – до стійкого літнього тепла.
- 29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
Що не можна робити 29 травня
- Не можна працювати на полі після полудня, інакше всі посіви або згорять, або будуть вкрадені, або побиті градом.
- Не можна на цей день призначати важливі події, весілля, застілля.
- У цей день прикмети радять бережливо ставитися до землі: не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.
Фото: IStock