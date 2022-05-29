Що чекає на Україну та кожного українця в останній весняний місяць, читайте в нашому гороскопі з урахуванням коридору затемнень для всіх знаків зодіаку на травень 2022

З 30 квітня стартує коридор затемнень, який триватиме до 16 травня. Набираємося терпіння. Перше затемнення, яке відкриє весняний коридор затемнень, відбудеться 30 квітня близько 22:30 за київським часом і буде особливим, адже в ньому візьме участь Уран – планета несподіванок. Уран зазвичай ділить життя на До і Після, приносить сюрпризи – як приємні, так і не дуже.

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Зазвичай під час коридорів затемнень і так відбуваються знакові та переламні події, адже затемнення завжди трапляються за участі кармічних вузлів. А Уран взагалі принесе переворот та революцію.

У цей період краще не приймати важливих рішень, не ризикувати, не конфліктувати. Адже події, що відбудуться у цей період, стануть незворотними. Краще використовувати цей час для енергетичних практик, медитацій, очисних заходів (дієти, детокс, прибирання, позбавлення від непотрібних речей). Також важливо з вдячністю та філософськи поставитися до цього періоду, усвідомити, що все відбувається для нашого розвитку, хоча оцінимо ми все лише згодом.

Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку

Завдяки впливу затемнень ми зростаємо, виходимо на новий рівень, нехай навіть одразу нам це здається в чомусь болючим та дискомфортним. Затемнення – це прекрасний період, щоб змінити своє життя. А цей коридор затемнень стане справжньою революцією в житті кожного й у нашій країні зокрема.

Сонячне затемнення 30 квітня відбудеться у знаку Тельця і стане визначальним для України ще й тому, що Телець – це знак нашої країни. А ще затемнення трапиться в секторі статусу нашої України. Зазвичай сонячні затемнення знаменують собою нову енергію та починання. Тобто, у випадку України воно запустить процес, який дуже суттєво вплине на подальшу долю нашої країни та визначення її статусу, незалежності, кордонів. Не обов’язково, що результати ми побачимо відразу, вже наступного дня. Важливіше, що процес буде запущений і набере обертів протягом року, прийшовши до свого логічного завершення та вирішення ближче до кінця року. Дуже ймовірний наш вступ до Євросоюзу і, звісно, вирішення питання суверенності та незалежності.

Фінансовий гороскоп на 2022 для всіх знаків Зодіаку

У життя кожного сонячне затемнення 30 квітня принесе нові переламні події. Для багатьох це буде дуже крутий шанс кардинально змінити своє життя – так, як ви й не могли уявити: емігрувати, зустріти кохання, зачати дитину, змінити місце роботи, отримати кар’єрне підвищення, купити квартиру.

Вплив затемнення особливо відчуватиметься щонайменше місяць після нього і протягом усього року. Тому події щодо затемнення рідко відбуваються день у день. Вони запускають механізм змін на рік наперед.

У якій же сфері для кожного знаку відбудуться доленосні зміни та знакові починання?

Гороскоп на травень 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Затемнення торкнеться сектору фінансів. Велика ймовірність, що зміниться структура доходів-витрат, саме джерело доходу – з’явиться нове або, навпаки, ви втратите колишнє, будете змушені заробляти фрилансом. У будь-якому випадку сфера буде якось трансформуватися. Це також крутий період можливостей перейти на новий рівень доходів, підвищити ціну на власні послуги.

Гороскоп 2022: Овен – нарешті знайде час для себе

Гороскоп на травень 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Це затемнення може змінити ваше життя кардинально, адже воно станеться у вашому Знаку Тельця і торкнеться вашої особи, вашого іміджу і вашого фізичного тіла! Чекайте на знакові події в будь-яких сферах стосовно вас.

Гороскоп 2022: Телець – мандрівки та великі покупки

Гороскоп на травень 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Затемнення буде трансформувати ваш таємничий сектор: самопізнання, ізоляції, психології, інсайтів, таємниць, еміграції, завершення. Тут імовірна несподівана еміграція чи, навпаки, ізоляція та неможливість виїхати. А також захоплення езотерикою чи іншим духовним вченням, яке просвітить вас та вплине на майбутнє. Ви можете вирушити в ретріт, який змінить вашу свідомість і життя. Можете відкрити важливу таємницю. Або ж нарешті закриється питання, , що вас мучить, завершиться певний етап життя.

Гороскоп 2022: Близнюки – жити тут і зараз

Гороскоп на травень 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Затемнення принесе зміни в секторі планів, мрій, колективів, популярності, соцмереж, політики. Ви можете вступити до якогось колективу, очолити групу або, навпаки, несподівано залишити колектив. Почати активно розвивати свій обліковий запис у соцмережах. Постане питання вашої соціальної популярності. Також може відфільтруватися коло знайомих: хтось «відпаде», відбудуться нові важливі знайомства

Гороскоп 2022: Рак – подорожі та нові ідеї

Гороскоп на травень 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Відбудуться важливі зміни у сфері кар’єри, досягнень та статусу.

Ви зміните місце роботи або посаду, або ж відбудуться кардинальні зміни в компанії, де ви працюєте. Ймовірний також переїзд, еміграція та зміна соціального статусу. Ви можете також змінити свій статус, ставши батьками чи оформивши шлюб або розлучення.

Цей сектор символізує ще й наших батьків, тому ймовірні події щодо них.

Гороскоп 2022: Лев – кар’єрне зростання та родинне тепло

Гороскоп на травень 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Затемнення відбудеться в секторі закордону, всього міжнародного, освіти та ідеології. Можливі знакові поїздки за кордон, еміграція, отримання громадянства чи документів на пмм. Також імовірний початок співпраці із закордонними партнерами, влаштування на роботу в міжнародну компанію. Вирішення будь-яких юридичних справ, початок судових процесів, а також питання освіти: вступ до вишу, запуск власного навчального курсу.

Щодо питань ідеології – ви можете знайти свого духовного вчителя, почати занурюватися в релігію або змінити світогляд.

Гороскоп 2022: Діва – час налагодження стосунків

Гороскоп на травень 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Затемнення позначиться на секторах фінансів, спільних грошей, трансформацій, криз, психіки, сексу.

Імовірний як несподіваний дохід чи спадщина, так і різке загострення фінансових проблем (кредити, борги, податки, аліменти, субсидії тощо). Якщо ви маєте бізнес, можуть поставити питання спільних грошей і утворитися ситуація, що потребуватиме вирішення. У будь-якому випадку це затемнення буде для вас трансформаційним. Може статися несподівана подія, що вимагатиме від вас психічних зусиль – розрив із вашим сексуальним партнером або несподіваний сексуальний досвід.

Гороскоп 2022: Терези – підвищення зарплати та рівновага

Гороскоп на травень 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Затемнення торкнеться сфери стосунків – особистих і ділових. Чекайте на доленосні події: знайомство, шлюб, розлучення, важливий контракт, шлюбний договір, зміна оточення. Ваші опоненти можуть дати про себе знати. Для публічних людей це затемнення принесе важливі події щодо популярності та іміджу. Для когось це буде перший важливий публічний виступ.

Гороскоп 2022: Скорпіон – проявіть творчу натуру

Гороскоп на травень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Кардинальні зміни відбудуться в секторах найманої роботи, режиму дня, здоров’я та свійських тварин. Імовірні зміна роботи, підвищення, звільнення, відрядження та кардинальні зміни в режимі дня. Питання здоров’я можуть привернути до себе увагу й потребувати їх вирішення, зміни режиму дня на більш щадний і здоровий. Ідеальний період відмовитися від шкідливих звичок.

Гороскоп 2022: Стрілець – досить вирішувати чужі проблеми

Гороскоп на квітень 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Несподівані події можуть відбутися в секторах кохання, романтики, бізнесу, творчості, дітей та подарунків, виграшів. Дуже ймовірне знакове романтичне знайомство, виграш у лотерею, несподіваний подарунок, неочікувана вагітність. Затемнення може принести нове хобі та творчість, яка має всі шанси стати бізнесом.

Гороскоп 2022: Козеріг – залишайтесь відкиритими до змін

Гороскоп на квітень 2022: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Зміни сектору нерухомості, дому та сім’ї. Тут імовірні несподіваний переїзд та зміна місця проживання або, навпаки, довгоочікуване повернення на Батьківщину та возз’єднання сім’ї. Також можуть статися несподівані події у батьків – поява нового члена сім’ї. Ще можлива покупка нерухомості або старт ремонту в квартирі.

Гороскоп 2022: Водолій – нові можливості та допомога

Гороскоп на квітень 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

Затемнення відбудеться у секторах спілкування, контактів, поїздок, документів, курсів, родичів. Можливі будь-які несподіванки в цих сферах: нове доленосне знайомство, покупка авто або отримання прав, несподівана поїздка та переїзд, оформлення або отримання важливих документів (сертифікатів, ліцензій). Також можуть статися важливі події у родичів.

Гороскоп 2022: Риби – подорожі та зміни у житті

Про затемнення 16 травня ми знімемо для вас окреме відео.

Фото: IStock