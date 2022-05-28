Місячний календар сприятливих днів на червень 2022 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи, а коли краще нічого не робити

Місячний календар стрижок на червень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Місячний календар на червень 2022: сприятливі дні для справ

Планувати важливі справи слід відповідно до місячного календаря. Місячний календар на червень 2022 каже, що цього місяця сприятливі дні випадають на 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30 числа.

Місячний календар на червень 2022: несприятливі дні для справ

Щоб перший місяць літа вийшов максимально плідним та результативним, не варто планувати важливі справи на 10, 11, 14, 18, 22, 28, 29 червня. Місячний календар 2022 говорить, що це несприятливі дні, і вони не принесуть тобі успіху.

Фази Місяця на червень 2022

Зростаючий Місяць – з 1 по 13 і 30 червня 2022

Повний місяць – 14 червня 2022

Спадаючий місяць – з 15 по 28 червня 2022

Молодик – 29 червня 2022

Дотримуйся порад, які дає місячний календар на червень 2022, і цей місяць принесе тобі тільки радість!

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