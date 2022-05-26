Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 травня

Сьогодні, 26 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 26 травня

26 травня — 92-й день війни рф проти України, 146-й день року.

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Який сьогодні день – 26 травня: національні свята

Грузія : День незалежності.

: День незалежності. Польща : День матері.

: День матері. Данія : День народження Кронпринца Фредеріка.

: День народження Кронпринца Фредеріка. Гаяна : День незалежності.

: День незалежності. Вірменія : День перемоги в Сардарапатскій битві.

: День перемоги в Сардарапатскій битві. Австралія : Національний день вибачень. (National Sorry Day)(1998).

: Національний день вибачень. (National Sorry Day)(1998). США: День чорничного чізкейку і День вишневого десерту.

Події 26 травня у світі

1093 — в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.

— в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна. 1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

— 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем. 1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митпрополитом Андреєм Шептицьким.

— під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митпрополитом Андреєм Шептицьким. 1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген».

— у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген». 1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів.

— почалося Норильське повстання політв’язнів. 2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

26 травня — день пам’яті мучениці Глікерії.

День ангела сьогодні – 26 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Георгій, Юхим, Макар, Сергій, Тарас, Юрій, Ірина.

Прикмети на 26 травня:

Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.

Багато мошкари 26 травня – буде багатий урожай грибів.

Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів.

Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості – скоро настануть теплі дні.

Багато комарів – день буде сонячним.

Якщо комарі на Лікеру показалися – вродять ягоди.

Що не можна робити 26 травня

Не можна розповідати нікому свій сон.

Не можна сіяти, бо не зійде.

Не можна вбивати комарів.

Фото: IStock