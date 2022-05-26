Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 26 травня

Сьогодні, 26 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 26 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 26 травня
26 травня — 92-й день війни рф проти України, 146-й день року.
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Який сьогодні день – 26 травня: національні свята
- Грузія : День незалежності.
- Польща: День матері.
- Данія: День народження Кронпринца Фредеріка.
- Гаяна: День незалежності.
- Вірменія: День перемоги в Сардарапатскій битві.
- Австралія: Національний день вибачень. (National Sorry Day)(1998).
- США: День чорничного чізкейку і День вишневого десерту.
Події 26 травня у світі
- 1093 — в день Вознесіння половці розбили руське військо в битві на річці Стугна.
- 1648 — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.
- 1895 — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освятив наріжний камінь під нову муровану церкву (храм освячено у 1901 митпрополитом Андреєм Шептицьким.
- 1938 — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто заклав перший камінь під новобудову першого заводу «Фольксваген».
- 1953 — почалося Норильське повстання політв’язнів.
- 2014 — відбувся перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибили проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
26 травня — день пам’яті мучениці Глікерії.
День ангела сьогодні – 26 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Василь, Георгій, Юхим, Макар, Сергій, Тарас, Юрій, Ірина.
Прикмети на 26 травня:
- Якщо в цей день з’явилися комарі, то влітку буде багато ягід.
- Багато мошкари 26 травня – буде багатий урожай грибів.
- Комарі в’ються – до теплих і сонячних днів.
- Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості – скоро настануть теплі дні.
- Багато комарів – день буде сонячним.
- Якщо комарі на Лікеру показалися – вродять ягоди.
Що не можна робити 26 травня
- Не можна розповідати нікому свій сон.
- Не можна сіяти, бо не зійде.
- Не можна вбивати комарів.
Фото: IStock