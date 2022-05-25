Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 травня

Сьогодні, 25 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Православні 25 травня вшановують пам’ять єпископа Єпіфанія Кіпрського (Єпифанів день), одного з ранніх отців церкви, який прославився викриттям єресі.
Також у народі 25 травня святкують Рябинівку – цього дня зазвичай на деревах з’являється перший цвіи.
Свята у світі 25 травня:
- Сьогодні 25 травня у світі відзначають День визволення Африки та Міжнародний день зниклих дітей
- 25 травня також – День рушника та Всесвітній день щитовидної залози.
Іменини 25 травня
25 травня іменини у Германа, Дениса, Івана, Петра, Семена, Федора, Євдокії.
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Події у світі 25 травня:
- 25 травня 5493 р. до н. е. згідно з релігійними уявленнями, це умовна дата створення світу, від якої вела літочислення олександрійська хронологія.
- 25 травня 996 року в Києві освячено першу на Русі кам’яну церкву в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці – знамениту Десятинну церкву.
- 25 травня 1829 року у Лондоні відбулася прем’єра Першої симфонії Мендельсона.
- 25 травня 1869 року відкрито будівлю Віденської Опери.
- 25 травня 1973 року у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв «Київська весна».
- 25 травня 1977 року у кінотеатрах розпочався показ фільму «Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія», який став першим за розмірами касових зборів.
- 25 травня 1983 року на екрани США вийшов фільм «Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая».
- 25 травня 1996 року у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.
Що не можна робити 25 травня:
- 25 травня не можна зривати і приносити в будинок біле латаття, воне може принести лихо.
- 25 травня незаміжнім дівчатам не рекомендується носити чорні речі.
- 25 травня категорично забороняється лаятися та з’ясовувати стосунки з близькими людьми.
- 25 травня не варто вживати алкогольні напої.
- 25 травня також не можна стригти волосся та нігті, може погіршитися здоров’я.
За повір’ями, цього дня особливої сили набуває горобинне (калинове) дерево, яке починає цвісти 25 травня. Маленькі букетики квітучих гілок ставили вдома у вази, вважалося, що вони оберігатимуть мир та любов.
Дівчата, які народилися 25 травня, можуть провести цього дня незвичайний обряд: одягнути червоний сарафан, підійти до квітучої горобини та заговорити будинок від удару блискавки та пожежі.
У народі кажуть, що якщо 25 травня ранок буде сонячним і ясним, літо попереду спекотне і посушливе.
Про посушливе літо говорять і травневі жуки у великій кількості цього дня.
Фото: IStock