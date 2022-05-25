Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 25 травня

Сьогодні, 25 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 25 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні 25 травня вшановують пам’ять єпископа Єпіфанія Кіпрського (Єпифанів день), одного з ранніх отців церкви, який прославився викриттям єресі.

Також у народі 25 травня святкують Рябинівку – цього дня зазвичай на деревах з’являється перший цвіи.

Свята у світі 25 травня:

Сьогодні 25 травня у світі відзначають День визволення Африки та Міжнародний день зниклих дітей

25 травня також – День рушника та Всесвітній день щитовидної залози.

Іменини 25 травня

25 травня іменини у Германа, Дениса, Івана, Петра, Семена, Федора, Євдокії.

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Події у світі 25 травня:

25 травня 5493 р. до н. е. згідно з релігійними уявленнями, це умовна дата створення світу, від якої вела літочислення олександрійська хронологія.

25 травня 996 року в Києві освячено першу на Русі кам’яну церкву в ім’я Успіння Пресвятої Богородиці – знамениту Десятинну церкву.

25 травня 1829 року у Лондоні відбулася прем’єра Першої симфонії Мендельсона.

25 травня 1869 року відкрито будівлю Віденської Опери.

25 травня 1973 року у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв «Київська весна».

25 травня 1977 року у кінотеатрах розпочався показ фільму «Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія», який став першим за розмірами касових зборів.

25 травня 1983 року на екрани США вийшов фільм «Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая».

25 травня 1996 року у Києві відновлено пам’ятник княгині Ользі, зруйнований у 1919 році.

Що не можна робити 25 травня:

25 травня не можна зривати і приносити в будинок біле латаття, воне може принести лихо.

25 травня незаміжнім дівчатам не рекомендується носити чорні речі.

25 травня категорично забороняється лаятися та з’ясовувати стосунки з близькими людьми.

25 травня не варто вживати алкогольні напої.

25 травня також не можна стригти волосся та нігті, може погіршитися здоров’я.

За повір’ями, цього дня особливої ​​сили набуває горобинне (калинове) дерево, яке починає цвісти 25 травня. Маленькі букетики квітучих гілок ставили вдома у вази, вважалося, що вони оберігатимуть мир та любов.

Дівчата, які народилися 25 травня, можуть провести цього дня незвичайний обряд: одягнути червоний сарафан, підійти до квітучої горобини та заговорити будинок від удару блискавки та пожежі.

У народі кажуть, що якщо 25 травня ранок буде сонячним і ясним, літо попереду спекотне і посушливе.

Про посушливе літо говорять і травневі жуки у великій кількості цього дня.

Фото: IStock