Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 травня

Сьогодні, 24 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

24 травня православні відзначають день пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія.

Кирило і Мефодій (Методій) — слов’янські просвітителі та проповідники християнства, творці кириличного алфавіту, перші перекладачі богослужбових книг слов’янською мовою.

Свята 24 травня

24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності та культури.

Також у народному календарі день 24 травня вважається Днем Мокія Мокрого.

У Європі 24 травня відзначають День парків та День валяння у траві.

24 травня святкують Міжнародний день відеоігор, тож не забудьте привітати знайомих геймерів!

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Іменини 24 травня

Сьогодні 24 травня іменини в Олександра, Йосипа (Осипа), Кирила, Мефодія, Никодима, Ростислава.

Події у світі 24 травня

24 травня 1032 Авіценна спостерігав і описав проходження Венери по диску Сонця.

24 травня 1830 року розпочала роботу найстаріша в США залізнична гілка «Балтімор і Огайо».

24 травня 1844 року за допомогою телеграфа Семюела Морзе відправлено першу у світі телеграму з Вашингтона до Балтімору.

24 травня 1914 року було здійснено переліт Київ – Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хвилин льотного часу) П. Н. Нестерова з механіком Г. М. Нелідовим на “Ньюпорі-IV”.

24 травня 1956 року у швейцарському Лугано пройшов перший в історії Конкурс пісні Євробачення.

Цього дня 24 травня 1989 року на екрани США вийшов фільм «Індіана Джонс та останній хрестовий похід».

24 травня 2003 року відкрилися станції Київського метрополітену «Житомирська» та «Академмістечко».

24 травня 2006 року було запущено проект Wikimapia.

Що не можна робити 24 травня:

Вважається, що 24 травня виявляють активність русалки, тому не варто цього дня підходити близько до відкритих водойм – можуть потягнути на дно.

24 травня не рекомендується купатися в озерах та річках.

Вважається, що у цей день краще мати при собі букетик полину – він захистить від русалок та злих духів.

24 травня не рекомендується садити та копати землю.

24 травня незаміжнім дівчатам забороняється прибирати підлогу: мити, підмітати і навіть пилососити. Таким чином можна віднадити, «вимести» з дому наречених.

24 травня не варто розпочинати нову справу, розпочинати бізнес, є ризик прогоріти чи втратити гроші.

24 травня не рекомендується також робити великі покупки.

24 травня за повір’ями не варто купувати нове взуття – швидко зноситься.

Цього дня 24 травня також не радять відкривати своє серце та зізнаватись у почуттях – високий ризик отримати відмову.

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Що можна робити 24 травня:

24 травня слід зайнятися будинком: ремонтом меблів, інструментів, ремонтом речей, прибиранням. Якщо робити це всією сім’єю, у будинку надовго запанують мир та спокій.

Незаміжні дівчата 24 травня можуть провести простий обряд: сплести великий вінок із польових квітів, пройти через нього, як через обруч, та спустити на воду. Вважається, що русалки 24 травня заберуть його собі, а на подяку подарують дівчині гарного нареченого.

День 24 травня вважається вдалим, щоби закінчити старі стосунки, розставання пройде безболісно.

Якщо 24 травня піде дощ, варто вийти надвір і дати дощу трохи намочити волосся. Дощ у день Мокшия Мокрого вважається особливим – дарує здоров’я та красу.

За повір’ями, сон, що приснився 24 травня, здійсниться через 12 днів. Якщо сон був лякаючим, то зранку краще розповісти про нього річці – вона забере все погане, і сон не справдиться.

Існує прикмета: якщо 24 травня йтиме дощ, літо буде дощовим.

Якщо побачите, що котик спить животиком догори, незабаром чекайте на теплу погоду. А от якщо кішка сховала мордочку в лапках, чекайте холодів та дощу.

Фото: IStock