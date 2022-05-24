Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 24 травня

Сьогодні, 24 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 24 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
24 травня православні відзначають день пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія.
Кирило і Мефодій (Методій) — слов’янські просвітителі та проповідники християнства, творці кириличного алфавіту, перші перекладачі богослужбових книг слов’янською мовою.
Свята 24 травня
- 24 травня в Україні відзначають День слов’янської писемності та культури.
- Також у народному календарі день 24 травня вважається Днем Мокія Мокрого.
- У Європі 24 травня відзначають День парків та День валяння у траві.
- 24 травня святкують Міжнародний день відеоігор, тож не забудьте привітати знайомих геймерів!
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Іменини 24 травня
Сьогодні 24 травня іменини в Олександра, Йосипа (Осипа), Кирила, Мефодія, Никодима, Ростислава.
Події у світі 24 травня
- 24 травня 1032 Авіценна спостерігав і описав проходження Венери по диску Сонця.
- 24 травня 1830 року розпочала роботу найстаріша в США залізнична гілка «Балтімор і Огайо».
- 24 травня 1844 року за допомогою телеграфа Семюела Морзе відправлено першу у світі телеграму з Вашингтона до Балтімору.
- 24 травня 1914 року було здійснено переліт Київ – Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хвилин льотного часу) П. Н. Нестерова з механіком Г. М. Нелідовим на “Ньюпорі-IV”.
- 24 травня 1956 року у швейцарському Лугано пройшов перший в історії Конкурс пісні Євробачення.
- Цього дня 24 травня 1989 року на екрани США вийшов фільм «Індіана Джонс та останній хрестовий похід».
- 24 травня 2003 року відкрилися станції Київського метрополітену «Житомирська» та «Академмістечко».
- 24 травня 2006 року було запущено проект Wikimapia.
Що не можна робити 24 травня:
- Вважається, що 24 травня виявляють активність русалки, тому не варто цього дня підходити близько до відкритих водойм – можуть потягнути на дно.
- 24 травня не рекомендується купатися в озерах та річках.
- Вважається, що у цей день краще мати при собі букетик полину – він захистить від русалок та злих духів.
- 24 травня не рекомендується садити та копати землю.
- 24 травня незаміжнім дівчатам забороняється прибирати підлогу: мити, підмітати і навіть пилососити. Таким чином можна віднадити, «вимести» з дому наречених.
- 24 травня не варто розпочинати нову справу, розпочинати бізнес, є ризик прогоріти чи втратити гроші.
- 24 травня не рекомендується також робити великі покупки.
- 24 травня за повір’ями не варто купувати нове взуття – швидко зноситься.
- Цього дня 24 травня також не радять відкривати своє серце та зізнаватись у почуттях – високий ризик отримати відмову.
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Що можна робити 24 травня:
- 24 травня слід зайнятися будинком: ремонтом меблів, інструментів, ремонтом речей, прибиранням. Якщо робити це всією сім’єю, у будинку надовго запанують мир та спокій.
- Незаміжні дівчата 24 травня можуть провести простий обряд: сплести великий вінок із польових квітів, пройти через нього, як через обруч, та спустити на воду. Вважається, що русалки 24 травня заберуть його собі, а на подяку подарують дівчині гарного нареченого.
- День 24 травня вважається вдалим, щоби закінчити старі стосунки, розставання пройде безболісно.
Якщо 24 травня піде дощ, варто вийти надвір і дати дощу трохи намочити волосся. Дощ у день Мокшия Мокрого вважається особливим – дарує здоров’я та красу.
За повір’ями, сон, що приснився 24 травня, здійсниться через 12 днів. Якщо сон був лякаючим, то зранку краще розповісти про нього річці – вона забере все погане, і сон не справдиться.
Існує прикмета: якщо 24 травня йтиме дощ, літо буде дощовим.
Якщо побачите, що котик спить животиком догори, незабаром чекайте на теплу погоду. А от якщо кішка сховала мордочку в лапках, чекайте холодів та дощу.
Фото: IStock