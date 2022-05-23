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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 23 травня

Яке сьогодні свято 23 травня?

Сьогодні, 23 травня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 23 травня, що можна робити в цей день, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні сьогодні відзначають Симонов день – день пам’яті апостола Симона Зілота (Симона Кананіта), а також день пам’яті мучеників Алфія, Філадельфа, Кіпріана (Кирина), Онисіма, Єразма та інших.

У перекладі з грецької мови «Зілот» означає «ревнивець».

Що можна і не можна робити 23 травня

Свята у світі 23 травня

23 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день спортивної боротьби.

Іменини 23 травня

Сьогодні 23 травня іменини у Анісіма (Онісіма), Василя, Семена, Сидора, Таїсії.

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Події у світі 23 травня

  •  23 травня 844 року відбулася легендарна битва при Клавіхо.
  •  23 травня 1592 року у Венеції інквізицією був заарештований італійський філософ Джордано Бруно, звинувачений у брехні.
  •  У 1618 році цього дня 23 травня відбулася Друга празька дефенестрація, офіційна дата початку Тридцятирічної війни.
  •  У 1922 році 23 травня Уолт Дісней створив свою першу компанію «Лаф-о-Грам Філмз», яка незабаром прогоріла.
  •  23 травня 1980 року в США на екрани вийшов фільм Стенлі Кубріка «Сяйво», знятий за романом Стівена Кінга та з Джеком Ніколсоном у головній ролі.

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Що можна і не можна робити 23 травня

  •  23 травня 1995 року Sun офіційно представила Java і HotJava на виставці SunWorld ’95.
  •  23 травня 2008 року відкрилася станція Київського метрополітену «Червоний хутір».

Що не можна робити 23 травня у Симонов день:

  • 23 травня не можна орати землю та садити, не буде врожаю.
  • 23 травня не рекомендується давати клятви та укладати парі.
  • 23 травня увечері після заходу сонця не рекомендується виходити надвір.
  • 23 травня не рекомендує грати у азартні ігри.

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Що можна робити 23 травня:

  • 23 травня – хороший день для отримання або планування прибутку. Можна здійснювати покупки, починати бізнес, а також очікувати раптових грошових надходжень. Проте робити все треба розумно, ретельно зважуючи всі ризики.
  • 23 травня підходить для ворожіння.

За традицією, цього дня 23 травня потрібно вклонитися землі-матінці та подякувати їй.

Вважається, що якщо на Симона Зілота буде дощовий день – літо буде також дощовим.

Якщо на небі можна побачити купчасті пухнасті хмари, наступні дні обіцяють бути сонячними та ясними.

День 23 травня вважається вдалим у шукачів скарбів – за повір’ями, сьогодні можна знайти особливо цінні скарби.

Фото: IStock

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