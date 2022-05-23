Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 23 травня

Сьогодні, 23 травня, в Україні та у світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 23 травня, що можна робити в цей день, а що не можна, читайте у матеріалі.

Православні сьогодні відзначають Симонов день – день пам’яті апостола Симона Зілота (Симона Кананіта), а також день пам’яті мучеників Алфія, Філадельфа, Кіпріана (Кирина), Онисіма, Єразма та інших.

У перекладі з грецької мови «Зілот» означає «ревнивець».

Свята у світі 23 травня

23 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день спортивної боротьби.

Іменини 23 травня

Сьогодні 23 травня іменини у Анісіма (Онісіма), Василя, Семена, Сидора, Таїсії.

Місячний календар стрижок на травень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ

Події у світі 23 травня

23 травня 844 року відбулася легендарна битва при Клавіхо.

23 травня 1592 року у Венеції інквізицією був заарештований італійський філософ Джордано Бруно, звинувачений у брехні.

У 1618 році цього дня 23 травня відбулася Друга празька дефенестрація, офіційна дата початку Тридцятирічної війни.

У 1922 році 23 травня Уолт Дісней створив свою першу компанію «Лаф-о-Грам Філмз», яка незабаром прогоріла.

23 травня 1980 року в США на екрани вийшов фільм Стенлі Кубріка «Сяйво», знятий за романом Стівена Кінга та з Джеком Ніколсоном у головній ролі.

Марка «Русскій воєнний корабль…ВСЬО!»: де і коли можна купити онлайн нову серію від «Укрпошта»

23 травня 1995 року Sun офіційно представила Java і HotJava на виставці SunWorld ’95.

23 травня 2008 року відкрилася станція Київського метрополітену «Червоний хутір».

Що не можна робити 23 травня у Симонов день:

23 травня не можна орати землю та садити, не буде врожаю.

23 травня не рекомендується давати клятви та укладати парі.

23 травня увечері після заходу сонця не рекомендується виходити надвір.

23 травня не рекомендує грати у азартні ігри.

Гороскоп для України та українців на травень 2022: коридор затемнень та доленосні зміни

Що можна робити 23 травня:

23 травня – хороший день для отримання або планування прибутку. Можна здійснювати покупки, починати бізнес, а також очікувати раптових грошових надходжень. Проте робити все треба розумно, ретельно зважуючи всі ризики.

23 травня підходить для ворожіння.

За традицією, цього дня 23 травня потрібно вклонитися землі-матінці та подякувати їй.

Вважається, що якщо на Симона Зілота буде дощовий день – літо буде також дощовим.

Якщо на небі можна побачити купчасті пухнасті хмари, наступні дні обіцяють бути сонячними та ясними.

День 23 травня вважається вдалим у шукачів скарбів – за повір’ями, сьогодні можна знайти особливо цінні скарби.

Фото: IStock