Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Сьогодні, 20 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 20 травня
20 травня — День банківських працівників України, День перекладача жестової мови в Україні, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря, Всесвітній день бджіл, День видів, які зникають.
Який сьогодні день – 20 травня: національні свята
- Україна: День банківських працівників України
- Україна: День перекладача жестової мови в Україні
- Литва: День міста в Каунасі
- США: День народження джинсів
Події 20 травня у світі
- 325 рік — римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;
- 1498 рік — португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;
- 1783 рік — підписання Версальського миру, який завершив війну між Францією, Англією та Нідерландами;
- 1809 рік — відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;
- 1873 рік — Леві Штраус випускає на ринок джинси блакитного кольору;
- 1899 рік — Джекоб Герман стає першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості (20 км/год);
- 1905 рік — у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;
- 1927 рік — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;
- 1961 рік — заснування Шевченківської премії;
- 2005 рік — відбувається дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі, це була світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”;
- 2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграє “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1 і стає володарем останнього в історії Кубку УЄФА;
- 2019 рік — відбувається інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
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Яке православне (церковне) свято сьогодні
20 травня — згадування появи на небі Хрест Господнього в Єрусалимі.
День ангела сьогодні – 20 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан.
Прикмети на 20 травня:
- Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:
- Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;
- Якщо ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;
- Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.
Що не можна робити 20 травня
- Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити та ремонтувати;
- Не можна ходити босими по росі;
- Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.
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