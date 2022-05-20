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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Сьогодні, 20 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 20 травня

20 травня  — День банківських працівників України, День перекладача жестової мови в Україні, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря, Всесвітній день бджіл, День видів, які зникають.

Який сьогодні день – 20 травня: національні свята

  • Україна: День банківських працівників України
  • Україна: День перекладача жестової мови в Україні
  • Литва: День міста в Каунасі
  • США: День народження джинсів

Події 20 травня у світі

  • 325 рік — римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;
  • 1498 рік — португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;
  • 1783 рік — підписання Версальського миру, який завершив війну між Францією, Англією та Нідерландами;
  • 1809 рік — відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;
  • 1873 рік — Леві Штраус випускає на ринок джинси блакитного кольору;
  • 1899 рік — Джекоб Герман стає першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості (20 км/год);
  • 1905 рік — у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;
  • 1927 рік — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;
  • 1961 рік — заснування Шевченківської премії;
  • 2005 рік — відбувається дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі, це була світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”;
  • 2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграє “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1 і стає володарем останнього в історії Кубку УЄФА;
  • 2019 рік — відбувається інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 травня  — згадування появи на небі Хрест Господнього в Єрусалимі.

День ангела сьогодні – 20 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан.

 Прикмети на 20 травня:

  • Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:
  • Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;
  • Якщо ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;
  • Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

Що не можна робити 20 травня

  • Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна шити та ремонтувати;
  • Не можна ходити босими по росі;
  • Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Фото – iStock

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