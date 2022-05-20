Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 20 травня

Сьогодні, 20 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 20 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 20 травня

20 травня — День банківських працівників України, День перекладача жестової мови в Україні, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, Європейський день моря, Всесвітній день бджіл, День видів, які зникають.

Який сьогодні день – 20 травня: національні свята

Україна : День банківських працівників України

: День банківських працівників України Україна : День перекладача жестової мови в Україні

: День перекладача жестової мови в Україні Литва : День міста в Каунасі

: День міста в Каунасі США: День народження джинсів

Події 20 травня у світі

325 рік — римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;

1498 рік — португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;

1783 рік — підписання Версальського миру, який завершив війну між Францією, Англією та Нідерландами;

1809 рік — відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;

1873 рік — Леві Штраус випускає на ринок джинси блакитного кольору;

1899 рік — Джекоб Герман стає першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості (20 км/год);

1905 рік — у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;

1927 рік — американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;

1961 рік — заснування Шевченківської премії;

2005 рік — відбувається дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі, це була світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького “Подорожні”;

2009 рік — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі “Шахтар” (Донецьк) переграє “Вердер” (Бремен) з рахунком 2:1 і стає володарем останнього в історії Кубку УЄФА;

2019 рік — відбувається інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

Місячний календар стрижок на травень 2022: коли краще доглядати за волоссям

Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ

Яке православне (церковне) свято сьогодні

20 травня — згадування появи на небі Хрест Господнього в Єрусалимі.

День ангела сьогодні – 20 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Семен, Степан.

Прикмети на 20 травня:

Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:

Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;

Якщо ввечері видно веселку – погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;

Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

Що не можна робити 20 травня

Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити та ремонтувати;

Не можна ходити босими по росі;

Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Гороскоп для України та українців на травень 2022: коридор затемнень та доленосні зміни

Фото – iStock