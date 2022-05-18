Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 травня

Сьогодні, 18 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 18 травня
18 травня — Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО), Міжнародний день вакцини проти ВІЛ, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День резервіста України.
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Який сьогодні день – 18 травня: національні свята
- Україна: День боротьби за права кримськотатарського народу
- Україна: День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
- Україна: День резервіста України (2019)
- Туркменістан: День Конституції та День Державного прапора.
- Шрі-Ланка: День Перемоги. День пам’яті Муллайтіву.(2009)
- Гаїті: День прапора і День університетів.
- США: День збройних сил.
Події 18 травня у світі
- 1152 — У Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська оголошена нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета.
- 1268 — Єгипетські мамелюки захопили Антіохію.
- 1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.
- 1291 — Єгипетські мамелюки захопили Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі.
- 1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу.
- 1642 — Заснований Монреаль.
- 1781 — Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару.
- 1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.
- 1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.
- 1848 — У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.
- 1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.
- 1899 — У Гаазі почалася перша мирна конференція
- 1915 — Під Ригою випробуваний перший у світі танк «Усюдихід».
- 1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.
- 1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.
- 1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
- 1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
18 травня — великомучениці Ірини; ікони Божої Матері «Невипивана чаша».
День ангела сьогодні – 18 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.
Прикмети на 18 травня:
- Птахи припинили щебетати – чекай грозу та дощ.
- Розсада вбирає багато води – покіс буде сухим.
- Негода у цей день – буде урожай хліба.
- Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди.
- Йде дощ із перервами – чекай погіршення погоди.
Що не можна робити 18 травня
- Якщо дівчина хоче вийти заміж, то їй не варто ходити в гості до вдови, навіть до близької родички. Такий похід не тільки призведе до безшлюбності, але і приверне в життя юної представниці прекрасної статі безліч проблем.
- Якщо ж на ніч залишити немитий посуд, то темні сили поселяться в будинку і будуть насилати на всіх домочадців хвороби та інші біди. До цього ж призведе і перестрибування через дерева, розкидані поруч з городами і полями.
- 18 травня не можна брехати або просто базікати не по справі. Вважається, що інакше рот може покритися болячками, вивести які не вдасться досить довго.
Фото: IStock