Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 18 травня

Сьогодні, 18 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 18 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 18 травня

18 травня — Міжнародний день музеїв (ЮНЕСКО), Міжнародний день вакцини проти ВІЛ, День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День резервіста України.

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Який сьогодні день – 18 травня: національні свята

Україна : День боротьби за права кримськотатарського народу

: День боротьби за права кримськотатарського народу Україна : День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу

: День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Україна : День резервіста України (2019)

: День резервіста України (2019) Туркменістан : День Конституції та День Державного прапора.

: День Конституції та День Державного прапора. Шрі-Ланка : День Перемоги. День пам’яті Муллайтіву.(2009)

: День Перемоги. День пам’яті Муллайтіву.(2009) Гаїті : День прапора і День університетів.

: День прапора і День університетів. США: День збройних сил.

Події 18 травня у світі

1152 — У Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська оголошена нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета.

— У Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська оголошена нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета. 1268 — Єгипетські мамелюки захопили Антіохію.

— Єгипетські мамелюки захопили Антіохію. 1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.

— Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід. 1291 — Єгипетські мамелюки захопили Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі.

— Єгипетські мамелюки захопили Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі. 1593 — Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу.

— Англійська Таємна Рада наказала заарештувати письменника Кристофера Марлоу. 1642 — Заснований Монреаль.

— Заснований Монреаль. 1781 — Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару.

— Іспанцями страчений лідер найбільшого повстання індіанців Перу Тупак Амару. 1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.

— Наполеон проголошений імператором Франції. 1830 — У США почато промислове виробництво перших газонокосарок.

— У США почато промислове виробництво перших газонокосарок. 1848 — У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент.

— У Франкфурті-на-Майні відкрився перший загальнонімецький парламент. 1888 — У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка.

— У США вперше продемонстрована перша грамофонна платівка. 1899 — У Гаазі почалася перша мирна конференція

— У Гаазі почалася перша мирна конференція 1915 — Під Ригою випробуваний перший у світі танк «Усюдихід».

— Під Ригою випробуваний перший у світі танк «Усюдихід». 1917 — У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд.

— У Києві почався I Всеукраїнський військовий з’їзд. 1918 — Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб.

— Внаслідок вибуху тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) загинуло близько 200 осіб. 1920 — Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.

— Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною. 1927 — Американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

18 травня — великомучениці Ірини; ікони Божої Матері «‎Невипивана чаша»‎.

День ангела сьогодні – 18 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ерика, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, Сандра.

Прикмети на 18 травня:

Птахи припинили щебетати – чекай грозу та дощ.

Розсада вбирає багато води – покіс буде сухим.

Негода у цей день – буде урожай хліба.

Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди.

Йде дощ із перервами – чекай погіршення погоди.

Що не можна робити 18 травня

Якщо дівчина хоче вийти заміж, то їй не варто ходити в гості до вдови, навіть до близької родички. Такий похід не тільки призведе до безшлюбності, але і приверне в життя юної представниці прекрасної статі безліч проблем.

Якщо ж на ніч залишити немитий посуд, то темні сили поселяться в будинку і будуть насилати на всіх домочадців хвороби та інші біди. До цього ж призведе і перестрибування через дерева, розкидані поруч з городами і полями.

18 травня не можна брехати або просто базікати не по справі. Вважається, що інакше рот може покритися болячками, вивести які не вдасться досить довго.

Фото: IStock