Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 травня

Сьогодні, 17 травня, в Україні та у всьому світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

За православним календарем 17 травня – День пам’яті мучениці Пелагії, діви Тарсійської, а також день пам’яті преподобних Микити (Ніфонта), Кирила, Никифора, Климента та Ісаакія.

Яке сьогодні свято

17 травня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. Це свято існує із 2003 року.

17 травня також – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Саме 17 травня 1865 року було засновано Міжнародний Телеграфний Союз (Міжнародний Союз електрозв’язку).

17 травня відзначають і Міжнародний день народження інтернету з того часу, як у 1991 році було прийнято єдиний стандарт World Wide Web.

17 травня також Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією та Міжнародний день пульмонолога.

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Іменини 17 травня

Католицькі: Вероніка, Брунон, Марія.

Православні: Климент (Климентій), Кирило, Микита, Пелагея, Нікіфор, Флоріан

Події історії 17 травня

17 травня 1497 – Васко да Гама досяг берегів Індії.

17 травня 1642 – заснований Монреаль.

У цей день 17 травня 1792 року 24 брокери, що сховалися від сонця під тінню розкидистого дерева, засновують Нью-Йоркську фондову біржу. Там, де росло це дерево, сьогодні розташована Уолл-стріт.

17 травня 1861 року в Лондоні вперше публічно продемонстровано кольорову фотографію.

17 травня 1916 року в Англії вперше скоєно перехід на літній час.

17 травня 1995 року на аукціоні в Женеві алмаз «Ді» продано за рекордну суму 16 548 750 доларів.

Що не можна робити 17 травня?

17 травня не можна сваритися та сперечатися з рідними.

17 травня не можна обривати листя з дерев та кущів.

17 травня не можна стригти волосся та нігті.

17 травня не рекомендується готувати птицю, інакше, вважається, свійський птах перестане водитися.

17 травня не можна дарувати ікони.

Якщо вірити народним прикметам: 17 травня буде багато хрущів – погода влітку буде посушлива.

Побачити зграю горобців – до дощу.

Вважається, що люди, народжені 17 травня, розуміють мову тварин та птахів.

За традицією 17 травня прийнято вирізати дерев’яні ложки з клена, берези та липи.

Фото: IStock