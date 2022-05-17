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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 17 травня

Яке сьогодні свято

Сьогодні, 17 травня, в Україні та у всьому світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 17 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

За православним календарем 17 травня – День пам’яті мучениці Пелагії, діви Тарсійської, а також день пам’яті преподобних Микити (Ніфонта), Кирила, Никифора, Климента та Ісаакія.

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Яке сьогодні свято

  • 17 травня у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. Це свято існує із 2003 року.
  • 17 травня також – Всесвітній день електрозв’язку та інформаційного суспільства. Саме 17 травня 1865 року було засновано Міжнародний Телеграфний Союз (Міжнародний Союз електрозв’язку).
  • 17 травня відзначають і Міжнародний день народження інтернету з того часу, як у 1991 році було прийнято єдиний стандарт World Wide Web.
  • 17 травня також Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією та Міжнародний день пульмонолога.

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Іменини 17 травня

Католицькі: Вероніка, Брунон, Марія.

Православні: Климент (Климентій), Кирило, Микита, Пелагея, Нікіфор, Флоріан

Події історії 17 травня

  • 17 травня 1497 – Васко да Гама досяг берегів Індії.
  • 17 травня 1642 – заснований Монреаль.
  • У цей день 17 травня 1792 року 24 брокери, що сховалися від сонця під тінню розкидистого дерева, засновують Нью-Йоркську фондову біржу. Там, де росло це дерево, сьогодні розташована Уолл-стріт.
  • 17 травня 1861 року в Лондоні вперше публічно продемонстровано кольорову фотографію.
  • 17 травня 1916 року в Англії вперше скоєно перехід на літній час.
  • 17 травня 1995 року на аукціоні в Женеві алмаз «Ді» продано за рекордну суму 16 548 750 доларів.

Що не можна робити 17 травня?

  • 17 травня не можна сваритися та сперечатися з рідними.
  • 17 травня не можна обривати листя з дерев та кущів.
  • 17 травня не можна стригти волосся та нігті.
  • 17 травня не рекомендується готувати птицю, інакше, вважається, свійський птах перестане водитися.
  • 17 травня не можна дарувати ікони.

Якщо вірити народним прикметам: 17 травня буде багато хрущів – погода влітку буде посушлива.

Побачити зграю горобців – до дощу.

Вважається, що люди, народжені 17 травня, розуміють мову тварин та птахів.

За традицією 17 травня прийнято вирізати дерев’яні ложки з клена, берези та липи.

Фото: IStock

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