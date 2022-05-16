Шоколадне печиво – дуже смачний простий десерт, який з легкістю можна зробити вдома. Його випадково придумали в 1937 році в Америці. Власниця таверни Рут Вейкфілд готувала частування для прийому гостей і виявила, що в будинку немає шоколаду для кондитерів. І замість нього натерла в тісто звичайний шоколад. Результат перевершив всі очікування: шоколад не розтікся, а запікся дрібними шматочками, і зробив звичайне печиво ще смачнішим. Записуй, як спекти шоколадне печиво вдома.

Як приготувати імбирне печиво? Рецепт

Для приготування печива тобі знадобиться:

240 г шоколаду 4 ст. л. вершкового масла 2/3 склянки борошна 1/2 ч. л. розпушувача 1/2 ч. л. солі 2 яйця 3/4 склянки цукру 1 ч. л. ванільного цукру 150 г шоколаду, нарізаного маленькими шматочками

Можемо братися до готування!

У великій мисці змішай із допомогою міксера цукор, яйця та ванільний цукор.

Що приготувати з авокадо?

На водяній бані розтопи 240 г шоколаду з маслом. Змішай розплавлений шоколад і цукрово-яєчну суміш, і на найменшій швидкості міксера все збий.

В окремій мисці змішай борошно, розпушувач і сіль. Додай все у шоколадну масу і ретельно перемішай дерев’яною ложкою. Висип у тісто шматочки шоколаду і знову перемішай. Але не перестарайтеся: ці шматочки мають залишатися твердими. Радять їх навіть попередньо заморозити!

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На деко, застелене пергаментом, виклади круглі печиво за допомогою столової ложки. Дивись, щоб між кружечками залишалася відстань 5-7 см: наші коржики будуть «рости» в духовці.

Випікати печиво потрібно при температурі 180 градусів 12-15 хвилин! Готово!

Подавай печиво із теплим молоком. Ми впевнені, ваші рідні будуть у захваті!