Ціна на гранолу в магазинах досить висока, тому ми пропонуємо приготувати її самостійно! Записуй простий покроковий рецепт граноли, яку ти зможеш готувати хоч кожен день без особливого збитку для бюджету!

Гранола – це по суті ті самі мюслі, тільки підсмажені або запечені, із хрусткою медовою скоринкою! Класична гранола містить плющену вівсяну крупу, мед і горіхи (будь-які!). Та за бажанням можна додавати сушені фрукти, родзинки, фініки, насіння тощо.

Як приготувати гранолу вдома

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 300 г.

горіхи та насіння – 180 г.

яблучний сік – 125 мл.

мед – 125 мл.

соняшникова олія – 60 г.

кориця – 2 ст. л.

сіль і перець

Приготування граноли. Крок 1

Спершу подрібни горіхи та насіння. Не потрібно перетворювати їх на борошно, просто поріж на маленькі шматочки й перемішати з вівсяними пластівцями.

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Приготування граноли. Крок 2

У сотейнику змішай мед і олію з соком і додай до них корицю, сіль та перець за смаком. На повільному вогні підігрій суміш, ретельно перемішуючи, поки всі інгредієнти не з’єднаються, а сіль не розчиниться повністю. Та будь уважна: кип’ятити масу не потрібно!

Приготування граноли. Крок 3

У гарячу суміш висип вівсяні пластівці з горіхами і ретельно перемішай. Потім великою ложкою виклади масу у форму, попередньо застелену пергаментом.

Приготування граноли. Крок 4

Випікай гранолу 45-50 хвилин при температурі 160°C. Кожні 10 хвилин необхідно перемішувати страву, щоб вона добре пропеклася. Після випікання дістань гранолу з духовки і дай їй повністю охолонути. Потім додай порізані сухофрукти і знову перемішай. Поживний сніданок на кожен день готовий!

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Можеш додавати до граноли молоко, свіжі фрукти, йогурт – кожен з цих продуктів розкриє смак корисного «сухого сніданку» по-новому.

Смачного!

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