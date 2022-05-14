Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 травня

Сьогодні, 14 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 14 травня
14 травня — 134-й день року (135-й у високосні роки) за григоріанським календарем. До кінця року залишається 231 день.
14 травня — День рождения «Вазелина», День фрилансера, День забавных нелепостей, День большого бодуна.
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Який сьогодні день – 14 травня: національні свята
- Бенін: День матері.
- Малаві: День народження Гастингса Банди або День Камуз.
- Ліберія: День національної єдності. (National Unification Day)
- Грузія: Тамароба або День пам’яті Цариці Тамари.
- США: Національний день булочки і День повітряних бісквітів з пахтою.
- Ізраїль: День незалежності.
- Україна: День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (встановлено щорічно 14 травня Постановою Верховної ради України від 2 лютого 2021 року № 1178-IX Архівовано 14 травня 2021 у Wayback Machine.)
- Україна: День українського добровольця
Події 14 травня у світі
- 1796 — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.
- 1811 — Парагвай здобув незалежність від Іспанії.
- 1853 — у США запатентували згущене молоко.
- 1900 — у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.
- 1915 — після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).
- 1940 — Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.
- 1948 — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.
- 1955 — у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.
- 1975 — футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
14 травня — преподобного Пафнутія Боровського; пророка Єремії; ікони Божої Матері «Несподівана Радість».
День ангела сьогодні – 14 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Пафнутій, Юхим, Гнат, Макар, Тамара і Ніна.
Прикмети на 14 травня:
- Якщо день ясний – на прибирання хліба теж буде гарна погода.
- Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде спекотним.
- Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.
- На Веремія похмурий день – до морозної зими.
Що не можна робити 14 травня
- Не можна нічого давати в борг, навіть зернятко – в майбутньому нічого не отримаєш і тільки будеш віддавати.
- Не можна у цей день лінуватися та цілий день лежати на печі.
- Не бажано у цей день сваритися, аби щастя не втекло з дому.
Фото: IStock