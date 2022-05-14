Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 14 травня

Сьогодні, 14 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 14 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 14 травня

14 травня — 134-й день року (135-й у високосні роки) за григоріанським календарем. До кінця року залишається 231 день.

14 травня — День рождения «‎Вазелина»‎, День фрилансера, День забавных нелепостей, День большого бодуна.

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Який сьогодні день – 14 травня: національні свята

Бенін : День матері.

: День матері. Малаві : День народження Гастингса Банди або День Камуз.

: День народження Гастингса Банди або День Камуз. Ліберія : День національної єдності. (National Unification Day)

: День національної єдності. (National Unification Day) Грузія : Тамароба або День пам’яті Цариці Тамари.

: Тамароба або День пам’яті Цариці Тамари. США : Національний день булочки і День повітряних бісквітів з пахтою.

: Національний день булочки і День повітряних бісквітів з пахтою. Ізраїль : День незалежності.

: День незалежності. Україна : День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (встановлено щорічно 14 травня Постановою Верховної ради України від 2 лютого 2021 року № 1178-IX Архівовано 14 травня 2021 у Wayback Machine.)

: День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (встановлено щорічно 14 травня Постановою Верховної ради України від 2 лютого 2021 року № 1178-IX Архівовано 14 травня 2021 у Wayback Machine.) Україна: День українського добровольця

Події 14 травня у світі

1796 — британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику.

— британський хірург Едвард Дженнер вперше у світі зробив успішне щеплення від віспи 8-річному хлопчику. 1811 — Парагвай здобув незалежність від Іспанії.

— Парагвай здобув незалежність від Іспанії. 1853 — у США запатентували згущене молоко.

— у США запатентували згущене молоко. 1900 — у Парижі відкрили II Олімпійські ігри.

— у Парижі відкрили II Олімпійські ігри. 1915 — після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина).

— після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина). 1940 — Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни.

— Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни. 1948 — у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

— у Тель-Авіві прем’єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю. 1955 — у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами.

— у Варшаві підписали договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу соціалістичних країн (Варшавський договір) і створили об’єднане командування збройними силами. 1975 — футболісти «Динамо» (Київ) уперше вибороли Кубок Володарів Кубків.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

14 травня — преподобного Пафнутія Боровського; пророка Єремії; ікони Божої Матері «‎Несподівана Радість»‎.

День ангела сьогодні – 14 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Пафнутій, Юхим, Гнат, Макар, Тамара і Ніна.

Прикмети на 14 травня:

Якщо день ясний – на прибирання хліба теж буде гарна погода.

Якщо на сході сонця в небі немає хмар – літо буде спекотним.

Мурахи на Веремія метушаться в мурашнику – весь наступний місяць погода буде дощовою.

На Веремія похмурий день – до морозної зими.

Що не можна робити 14 травня

Не можна нічого давати в борг, навіть зернятко – в майбутньому нічого не отримаєш і тільки будеш віддавати.

Не можна у цей день лінуватися та цілий день лежати на печі.

Не бажано у цей день сваритися, аби щастя не втекло з дому.

Фото: IStock