П’ятниця 13: що не можна робити, що означає цей день і чому його бояться

День П’ятниця, 13 вважається днем, який сповнений неприємностей та проблем – це число в культурах багатьох народів світу символізує невдачі та всякі погані речі. Не всі в це вірять, проте багато хто пам’ятає і все ж остерігається. Новий канал розповість тобі, що не можна робити у п’ятницю 13.

Чому п’ятниця 13 страшний день

П’ятниця, 13 – вважається днем неприємностей після подій 1307, коли нібито за наказом французького короля Філіпа IV був страчений Великий магістр ордена Тамплієрів Жак де Моле. Зазначається, що перед смертю він прокляв усю династію.

За легендою, після того, як правитель розправився з тамплієрами, рішенням папи Римського Климента V по всій Європі було розіслано таємні послання, в яких містилися заклики до знищення всіх членів ордена – розкрити ці послання було доручено П’ятницю, 13.

Що не можна робити у п’ятницю 13

У багатьох людей цього дня неприємності можуть статися на «рівному місці», а тому варто сконцентруватися на повсякденних справах і робити все, щоб не було конфліктів.

Не можна робити такі речі:

вирушати у подорожі;

ризикувати;

проводити важливі ділові зустрічі;

довго дивитись у дзеркало;

позичати гроші;

стригти волосся і робити манікюр;

робити дорогі покупки.

Не рекомендується цього дня:

відправитись в подорож;

одружуватися;

керувати автомобілем;

проводити важливі заходи.

Також ми розповідали тобі, що можна і не можна робити 13 травня, та яке це свято?

Фото – iStock

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