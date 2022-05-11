Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 травня

Сьогодні, 11 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 11 травня

11 травня — День свята шлунку, або Національний день, коли можна їсти те, що хочеться, День прасування шнурків.

День свята шлунку — це неформальне свято святкують. Його традиції дають змогу людям, які сидять на дієті, або дотримуються правильного харчування, розслабитися.

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Події 11 травня у світі

1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.

— Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки. 1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.

— Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I. 1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».

— У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам». 1860 — Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.

— Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії. 1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.

— Міннесота стала 32-м штатом США. 1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.

— На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург. 1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.

— В Києві засновано Українське наукове товариство. 1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.

— Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес. 1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».

— Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV». 1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.

— У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач. 1945 — Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»

— Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?» 1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

11 травня — Радониця, поминання покійних; святителя Кирила. Цей день вважається Великоднем для покійних. У народі широко поширені й інші назви дня, серед яких – проводи, Червоний або Радоницький тиждень.

День ангела сьогодні – 11 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Кирило, Максим, Віталій та Кинтиліан.

Прикмети на 11 травня:

Ясний схід сонця – до ясного літа.

Якщо ніч буде теплою і зоряною – це обіцяє хороший врожай.

Горобина рано зацвіла – урожай вівса багатим буде.

Зірки на світанку сильно мерехтять – найближчими днями буде дощ.

Метелики сховалися в сараях і будинках – чекай холодів і вітру.

Що не можна робити 11 травня

Не можна прати, прибирати, шити.

Не працювати на землі.

Не можна пити алкоголь.

Не можна лаятися, кричати і обманювати.

Вагітним жінкам кладовище краще не відвідувати, не бажано брати з собою на кладовище немовлят.

Фото: IStock