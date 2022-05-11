Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 травня

Сьогодні, 11 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 11 травня
11 травня — День свята шлунку, або Національний день, коли можна їсти те, що хочеться, День прасування шнурків.
День свята шлунку — це неформальне свято святкують. Його традиції дають змогу людям, які сидять на дієті, або дотримуються правильного харчування, розслабитися.
Місячний календар стрижок на травень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ
Події 11 травня у світі
- 1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.
- 1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.
- 1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».
- 1860 — Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.
- 1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.
- 1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
- 1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.
- 1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
- 1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».
- 1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
- 1945 — Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»
- 1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
11 травня — Радониця, поминання покійних; святителя Кирила. Цей день вважається Великоднем для покійних. У народі широко поширені й інші назви дня, серед яких – проводи, Червоний або Радоницький тиждень.
День ангела сьогодні – 11 травня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Кирило, Максим, Віталій та Кинтиліан.
Прикмети на 11 травня:
- Ясний схід сонця – до ясного літа.
- Якщо ніч буде теплою і зоряною – це обіцяє хороший врожай.
- Горобина рано зацвіла – урожай вівса багатим буде.
- Зірки на світанку сильно мерехтять – найближчими днями буде дощ.
- Метелики сховалися в сараях і будинках – чекай холодів і вітру.
Що не можна робити 11 травня
- Не можна прати, прибирати, шити.
- Не працювати на землі.
- Не можна пити алкоголь.
- Не можна лаятися, кричати і обманювати.
- Вагітним жінкам кладовище краще не відвідувати, не бажано брати з собою на кладовище немовлят.
Фото: IStock