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Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 травня

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 травня

Сьогодні, 11 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 11 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 11 травня

11 травня  —  День свята шлунку, або Національний день, коли можна їсти те, що хочеться, День прасування шнурків.

День свята шлунку — це неформальне свято святкують. Його традиції дають змогу людям, які сидять на дієті, або дотримуються правильного харчування, розслабитися.

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Події 11 травня у світі

  • 1709 — Почалась перша масова еміграція німців з Пфальцу до Північної Америки.
  • 1712 — Засновано Тульський збройний завод. У 1912 році з нагоди 200-річчя заводу буде відкрито пам’ятник Петру I.
  • 1811 — У Сіамі (нинішній Таїланд) народилися зрощені близнюки Чанг та Енг Банкери, що дали назву у подальшому «сіамським близнюкам».
  • 1860 — Висадка «тисячі» Джузеппе Гарібальді на Сицилії.
  • 1858 — Міннесота стала 32-м штатом США.
  • 1867 — На конференції в Лондоні європейські держави гарантували незалежність та нейтралітет Великого герцогства Люксембург.
  • 1907 — В Києві засновано Українське наукове товариство.
  • 1911 — Мексиканські революціонери проголосили новою столицею Мексики місто Сьюдад-Хуарес.
  • 1914 — Переліт Київ—Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на «Ньюпорі-IV».
  • 1928 — У Нью-Йорку розпочата перша у світі регулярна трансляція телепередач.
  • 1945 — Швейцарський щоденник «Die Weltwoche» опублікував унікальну статтю-інтерв’ю Карла Густава Юнга «Чи знайдуть душі мир?»
  • 1970 — у Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію.

Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 11 травня

Яке православне (церковне) свято сьогодні

11 травня  — Радониця, поминання покійних; святителя Кирила. Цей день вважається Великоднем для покійних. У народі широко поширені й інші назви дня, серед яких – проводи, Червоний або Радоницький тиждень.

День ангела сьогодні – 11 травня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Кирило, Максим, Віталій та Кинтиліан.

 Прикмети на 11 травня:

  • Ясний схід сонця – до ясного літа.
  • Якщо ніч буде теплою і зоряною – це обіцяє хороший врожай.
  • Горобина рано зацвіла – урожай вівса багатим буде.
  • Зірки на світанку сильно мерехтять – найближчими днями буде дощ.
  • Метелики сховалися в сараях і будинках – чекай холодів і вітру.

Що не можна робити 11 травня

  • Не можна прати, прибирати, шити.
  • Не працювати на землі.
  • Не можна пити алкоголь.
  • Не можна лаятися, кричати і обманювати.
  • Вагітним жінкам кладовище краще не відвідувати, не бажано брати з собою на кладовище немовлят.

Фото: IStock

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