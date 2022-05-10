Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 травня

Сьогодні, 10 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.
Який сьогодні день – 10 травня
10 травня відзначається День вітряка. Його почалі святкувати на початку 2000-х років у Нідерландах. З часом традиції цього дня розповсюдилися в інших країнах.
Вітряк, вітряний млин — млин, що використовує силу вітру як джерело енергії. У деяких місцевостях вітряки використовують для помпування води, вимолочування або подрібнення зерна, розпилу деревини. Вперше з’явились у стародавній Персії. Пізніше їх почали встановлювати у середньовічній Європі. В Україні їх ставили у полях та на узбіччях доріг, переважно на півдні.
Сучасний Міжнародний день вітряка має на меті привернення уваги до можливості отримання «зеленої» енергії завдяки вітру.
Місячний календар стрижок на травень 2022: коли краще доглядати за волоссям
Місячний календар на травень 2022: сприятливі дні для справ
Який сьогодні день – 10 травня: національні свята
- Киргизстан: День банківського працівника (10 травня 1993 запроваджено національну валюту)
- Таїланд: Королівська оранка, початок сезону вирощування рису. День хлібороба.
- Румунія: День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади
- Гватемала, Мексика Мексика: День Матері.
- Мікронезія: День Конституції та День проголошення держави.
- Мальдіви: День захисту дітей.
- Німеччина: День книги.
- Франція: День скасування рабства.
Події 10 травня у світі
- 1881 — Румунію проголошено королівством.
- 1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.
- 1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
- 1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.
- 1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
- 1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).
- 1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
- 1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.
- 1997 — у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.
- 2006 — землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
- 2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.
Яке православне (церковне) свято сьогодні
10 травня — День апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
День ангела сьогодні
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.
Прикмети на 10 травня:
- Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
- Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
- Сова кричить – до похолодання.
- Увечері в низинах з’явився туман – до потепління.
- Вранці ясно, а вдень з’явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.
- Туман 10 травня – до потепління.
Що не можна робити 10 травня
- Хворим цього дня не радять сидіти вдома – краще вийти на сонечко, хоча б на кілька хвилин.
- Не можна сваритися цього дня з людиною, яка хворіє.
- У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.
Фото: IStock