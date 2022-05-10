Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 10 травня

Сьогодні, 10 травня, в Україні та світі відзначають кілька значних подій. Які релігійні свята припадають на 10 травня, що можна робити цього дня, а що не можна, читайте у матеріалі.

Який сьогодні день – 10 травня

10 травня відзначається День вітряка. Його почалі святкувати на початку 2000-х років у Нідерландах. З часом традиції цього дня розповсюдилися в інших країнах.

Вітряк, вітряний млин — млин, що використовує силу вітру як джерело енергії. У деяких місцевостях вітряки використовують для помпування води, вимолочування або подрібнення зерна, розпилу деревини. Вперше з’явились у стародавній Персії. Пізніше їх почали встановлювати у середньовічній Європі. В Україні їх ставили у полях та на узбіччях доріг, переважно на півдні.

Сучасний Міжнародний день вітряка має на меті привернення уваги до можливості отримання «‎зеленої»‎ енергії завдяки вітру.

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Який сьогодні день – 10 травня: національні свята

Киргизстан : День банківського працівника (10 травня 1993 запроваджено національну валюту)

: День банківського працівника (10 травня 1993 запроваджено національну валюту) Таїланд : Королівська оранка, початок сезону вирощування рису. День хлібороба.

: Королівська оранка, початок сезону вирощування рису. День хлібороба. Румунія : День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади

: День Короля або День Монархії (1866—1947 і з 2015), звільнення Румунії з-під османської влади Гватемала , Мексика Мексика: День Матері.

, Мексика Мексика: День Матері. Мікронезія : День Конституції та День проголошення держави.

: День Конституції та День проголошення держави. Мальдіви : День захисту дітей.

: День захисту дітей. Німеччина : День книги.

: День книги. Франція: День скасування рабства.

Події 10 травня у світі

1881 — Румунію проголошено королівством.

— Румунію проголошено королівством. 1925 — у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона.

— у Києві урочисто відкрито міст імені Євгенії Бош, побудований за проєктом Євгена Патона. 1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

— Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. 1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.

— Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль. 1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

— американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років). 1993 — у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом).

— у Киргизстані запроваджено національну валюту (сом). 1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

— на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі. 1995 — У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні.

— У Таджикистані запроваджено таджицький рубль, який у жовтні 2000 року замінено на сомоні. 1997 — у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк.

— у селі Семашки в Чечні викрадена знімальна група телекомпанії НТВ на чолі з журналісткою Оленою Масюк. 2006 — землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

— землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера відбувся в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни. 2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, «Бетмен: Рік перший», українською.

Яке православне (церковне) свято сьогодні

10 травня — День апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.

Прикмети на 10 травня:

Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.

Сова кричить – до похолодання.

Увечері в низинах з’явився туман – до потепління.

Вранці ясно, а вдень з’явилися купчасті хмари, які до вечора зникли – до заморозків.

Туман 10 травня – до потепління.

Що не можна робити 10 травня

Хворим цього дня не радять сидіти вдома – краще вийти на сонечко, хоча б на кілька хвилин.

Не можна сваритися цього дня з людиною, яка хворіє.

У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

Фото: IStock