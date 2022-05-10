Ідеальні млинці на молоці: рецепт

Як приготувати вдалі млинці? Рецепт від нашої редакції допоможе тобі з цим. Млинці можуть бути з різними начинками: з м’ясом, рибою, грибами, фруктами чи горіховою пастою… Єдине, що лишається незмінним, – це улюблений смак млинців на молоці з дитинства. Як зробити ідеальні млинці, дізнайся у нашому рецепті!

Мабуть, кожен дорослий у дитинстві робив з млинців смішні гримаси. А все тому, що найкраще смакують саме «пусті» млинці. Та оригінальний смак може бути лише за рецептом на молоці. Спеціально для любителів вічної класики ми підготували рецепт млинців на молоці. Тільки оригінальний смак!

Млинці на молоці: інгредієнти для тіста

Молоко – 1 л

Яйця – 4 шт.

Борошно – 500 г

Рослинна олія – 2 ст. л.

Цукор – 1,5 ст. л.

Сіль – за смаком.

Вершкове масло – 20 г

Готуємо млинці на молоці покроково:

Рецепт млинців на молоці: крок 1

Для початку постав розігріватися сковороду. Краще мати спеціальну, для випічки млинців. Вона більше підходить за формою. Поки пательня буде розігріватися до середньої температури, ти можеш братися до приготування тіста.

Рецепт млинців на молоці: крок 2

Для млинців на молоці спершу розбий яйця у велику миску та додай до них цукор. Змішай усе разом. А потім підігрій до кімнатної температури частину молока, додай трішки солі за смаком та ретельно перемішай зі збитими яйцями та цукром.

Порада: Найміцніші млинці завжди готують на воді. Але млинці на молоці значно смачніші. Тому якщо ти хочеш зробити їх і міцними, і смачними, змішай у рівних пропорціях воду та молоко.

Рецепт млинців на молоці: крок 3

Далі почни додавати борошно. Його краще попередньо просіяти 2-3 рази. А щоб уникнути грудочок, борошно краще підсипати невеликими порціями, добре перемішуючи всю масу тіста. Туди ж додай сіль та олію, знову перемішай. Додай у тісто решту молока. Тісто має вийти в міру рідким, але трошки тягучим.

Рецепт млинців на молоці: крок 4

Смажити млинці на молоці потрібно на сковорідці, попередньо змащеній вершковим маслом. В ополоник потрібно набрати рівно стільки тіста, щоб воно добре розподілилося саме на твоїй пательні. Швидкими рухами по колу розподіляємо майбутній млинець по формі. Коли він стане золотистого кольору, його треба перевернути. А через кілька хвилинок – зняти зі сковорідки.

Насолоджуйся смачними млинцями на молоці!

Фото: IStock

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