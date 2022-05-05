Яке сьогодні свято? Що можна і не можна робити 5 травня

5 травня – День святих Луки, Віталія та Климента. У цей день християни зазвичай відвідують цвинтарі, прибирають на могилах рідних і віддаються світлим спогадам про родичів.

Святий Лука вважається покровителем лікарів та живописців.

Що можна робити 5 травня?

У день святого Луки господині саджають цибулини. Вважається, що це один із найвдаліших днів у травні для висадки цибулинних рослин.

Не дивно, що в цей день багато хто готує страви з цибулі, наприклад, цибульний суп, цибулевий мармелад або пиріг з цибулею.

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Цього дня вивішують в’язку цибулі біля входу до будинку. За повір’ями, вона відганяє злих духів.

Що не можна робити 5 травня

5 травня не рекомендують рубати дерева, особливо фруктові. Вважається, що вони можуть втратити свою плодоносність.

Не можна одному ходити в ліс, висока ймовірність заблукати і потрапити в неприємності.

Міжнародні свята 5 травня

У світі цього дня відзначають Міжнародний день боротьби за права інвалідів та Міжнародний день акушерки.

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