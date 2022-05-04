Вихідні у травні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Скільки вихідних буде у травні 2022 в Україні? Війна зруйнувала всі плани українців, багато хто з нас тепер навіть не розуміє який сьогодні день тижні, вихідні та будні змішались. Але все ж таки деякі перебувають у відносній безпеці та можуть працювати. Давай не забувати, що все-таки потрібно жити далі і дякувати за те, що ми зустріли новий день! Звичайно, планувати щось зараз складно, але можна будувати хоча б плани на найближчі дні, тиждень. Саме для цього Новий канал відготував для тебе матеріал про вихідні у травні. Читай і плануй свої вихідні у травні 2022 року.

У травні 2022 року на українців чекає 22 робочих днів і 9 вихідних. 1 травня 2022 року випадає на неділю, тому вихідний мав перенестися на понеділок – 2 травня. 9 травня випадає на понеділок, і цей день мав бути вихідним. Проте нагадаєм, що через війну в Україні, деякі вихідні у квітні та травні відмінили. Це стосується 1 і 9 травня.

Отже, вихідні дні травня 2022:

1 – неділя,

7, 8 – субота і неділя,

14, 15 – субота і неділя,

21, 22 – субота і неділя,

28, 29 – субота і неділя.

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