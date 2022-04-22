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Страсна п’ятниця, що можна і не можна робити в цей день? Які існують прикмети? Страсна п’ятниця 2022
24 квітня православні відзначають Великень. Тиждень, який йому передує, вважається найсуворішим. Особливу увагу приділяють п’ятниці, яка називається Страсною або Великою. У цей день згадують про страждання Ісуса Христа на хресті та його поховання. Передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої і молитвах. Від чого варто відмовитися в Страсну п’ятницю, а на чому зосередитися – далі в матеріалі.
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Що можна робити у Страсну п’ятницю?
• Страсна п’ятниця вимагає дотримання суворого посту. Тому твоє «сьогодні я посиджу на водичці» буде, як ніколи, доречне! За християнськими канонами, цього дня прийнято відмовлятися від їжі до виносу Плащаниці. Після третьої години дня можна випити води та з’їсти шматок хліба;
• Необхідно створювати дружню та мирну атмосферу в родині;
• Випікання пасок цього дня – суперечливе питання. Вважається, що всі хатні справи потрібно завершити в Чистий четвер. Проте деякі господині надають перевагу випіканню пасок саме у п’ятницю. Головне – перед замішуванням тіста прочитати молитву та випікати пасочки в тиші.
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Що не можна робити у Страсну п’ятницю?
• У Страсну п’ятницю згадують всі земні страждання Ісуса Христа. Тому цього дня варто відмовитися від веселощів та розваг;
• Заборонено працювати та виконувати хатню роботу. Господиням варто змістити генеральне прибирання на Чистий четвер;
• Шити та прати теж не дозволяється.
• Не можна працювати в саду чи на огороді, копати землю та саджати рослини;
• Варто утриматися від стрижки волосся, манікюру та інших косметичних процедур;
• Страсна п’ятниця не терпить спиртних напоїв. Вважається, хто піддасться спокусі випити алкоголь, той призвичаїться до нього до кінця життя!
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Прикмети на Страсну п’ятницю:
• Освячена в церкві каблучка з будь-якого дорогоцінного матеріалу захистить від хвороб;
• Хмари на небі в Страсну п’ятницю передбачають поганий врожай зерновим, зоряне небо свідчить про родюче літо;
• Ворожіння на милого та будь-які магічні ритуали в Страсну п’ятницю накличуть біду на того, хто їх проводить;
• Хто утримається від води до початку Страсної суботи, тому жодний напій не принесе шкоди до кінця життя;
• П’ятниця перед Пасхою – найкращий день, щоб відлучити немовля від материнського годування. Дитятко виросте здоровим та міцним.
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