Паска великодня — головна страва найсвітлішого свята року, Великодня 2022. І кожна господиня мріє навчитися готувати найсмачніший варіант цих ласощів. Зберігай цю сторінку в закладках, тому що тут покроковий рецепт паски для святкового столу на Великдень 2022

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24 квітня православні святкують Великдень. Пора готуватися і обритати кращі рецепти паски. Ми знайшли для тебе простий і легкий рецепт. Записуй!

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Щоб приготувати класичну паску, тобі знадобиться:

борошно – 700 – 800 г

молоко – 3 ст.

дріжджі – 50 г

масло вершкове – 300 г

яйця – 6 шт.

цукор – 2 склянки

сіль – 1 ч. л.

ванільний цукор – 1 ст.л.

родзинки – 300 г

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Паска великодня: спосіб приготування покроково

Отже, приступаємо!

У невеликій каструльці підігрій молоко. Трохи – до 30-40 градусів. Якщо раптом ти не встежиш, і воно закипить, обов’язково дай молоку час охолонути. У теплому молоці розчини 1 ст.л. звичайного цукру і дріжджі. Просій борошно і додай 300-400 г до молока. Гарненько перемішай, щоб тісто стало густим, але при цьому стікало з ложки. Відстав тісто на 1 годину у тепле місце. Розтопи вершкове масло. Відділи білки від жовтків. Жовтки розітри з цукром, а білки збий у пишну піну. По черзі додай яєчні суміші до тіста, розтоплене масло, ванільний цукор і сіль. Ретельно перемішай. Додай в тісто решту борошна і гарненько вимісити. Коли тісто перестане липнути до рук, накрий його рушником або затягни харчовою плівкою і відстав в тепле місце підніматися на 3-4 години. Ізюм запар окропом на півгодини. Коли він розм’якне, додай його до тесту. Постарайся розподілити родзинки рівномірно. До речі, якщо тобі не подобається родзинки або ти просто хочеш надати своєму пасхальному пасці незвичайний смак, можеш замість сушеного винограду додати різноманітні цукати. Знову затягни тісто харчовою плівкою або накрий рушником і знову відстав підніматися за півгодини. Виклади тісто в форми і покрій зверху тонким шаром збитого жовтка. Випікати паску потрібно 40 – 60 хвилин при температурі 180 градусів. Готово!

Прикрасити паски можна як завгодно: класичної цукровою глазур’ю, залити топленим шоколадом, покрити посипкою, красиво розкласти цукати або навіть свіжі фрукти. Тут вже вирішувати тобі – твори так, як підказує тобі фантазія.

Фото: IStock

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