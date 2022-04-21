Глазур для пасхи: рецепт на желатині

Великдень – світле, сімейне свято. Не дивлячись на жорстоку війну, його буду святкувати ті, хто має таку можливість. У складні періоди життя – надто жаливо збиратись у колі рідних. Кожній господині хочеться, щоб її паска була найсмачніша та найкрасивіша. Для того, щоб зробити випічку гарною, потрібна білосніжна глазур, на яку потім можна покласти інші прикраси. Як її зробити?

Рецепт глазурі для паски рекомендує Новий канал.

Рецепт глазурі для пасхи на желатині

1 ч. л. (5 г) желатину

6 ст. л. води

1 ст. цукру (стакан 200 мл)

Замочити желатин в 2 ст.л. холодної води, залишити на 5 хв.

У сотейник з товстим дном висипати склянку цукру і вилити 4 ст.л. води, нагріти, помішуючи, до повного розчинення цукру. У гарячий сироп висипати желатин, розмішати і збити міксером на високій швидкості, поки маса не побіліє (приблизно 3 хвилини).

Залишити глазур трохи охолонути, поки вона не почне загустівати, і покрити нею паски. Потрібно зробити це до повного охолодження, інакше глазур застигне.

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Новий канал бажає тобі вдалої підготовки до Виликодня!

Фото – iStock

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