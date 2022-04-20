Чого чекати від квітня 2022, підкаже місячний календар. На які дні краще планувати важливі справи, а коли варто лишитися вдома і не приймати жодних рішень. У квітні на нас чекає сонячне затемнення, і це – хороший знак. Чому – читай у матеріалі! І збережи собі наш місячний календар справ на квітень 2022 року. Він проведе тебе через сприятливі дні для всіх твоїх починань.

Фази місяця у квітні 2022 року:

Молодий місяць: 1 квітня о 09:25 и 30 квітня о 23:28.

1 квітня о 09:25 и 30 квітня о 23:28. Повний місяць: 16 квітня о 21:55.

16 квітня о 21:55. Зростаючий місяць : з 2 по 15 квітня 2022.

: з 2 по 15 квітня 2022. Спадний місяць: з 17 по 29 квітня 2022.

з 17 по 29 квітня 2022. Сонячне затемнення: 30 квітня в 23:42.

Чому сонячне затемнення таке важливе для нас, особливо зараз, коли в Україні триває війна?

За словами астрологів сонячні затемнення є провісниками нових починань. Своєрідна темрява Сонця – це час для старту нових починань. І в нинішній ситуацій затемнення Сонця 30 квітня може знаменувати відкриття нової, світлої сторінки історії для нашої країни.

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Вплив затемнення Сонця на здоров’я

Однак лікарі відмічають негативний вплив на здоров’я під час затемнення Сонця, тож в цей день 30 квітня варто не перенапружуватися, дослухатися максимально уважно до свого організму і не проявляти зайву активність.

Місячний календар на квітень 2022: сприятливі дні для справ

Сприятливі дні у квітні 2022: 6, 7, 14, 18, 20-22

Несприятливі дні у квітні 2022: 16, 19, 26

Є дуже хороші новини: Ретроградного Меркурію, якого останнім часом всі чекають із недовірою, у квітні 2022 не буде.

Коли у квітні 2022 загадувати бажання

Вважаються, що найкраще загадувати бажання на Молодик, тобто цього місяця – 1 та 30 квітня.

Ці дні краще за все присвятити собі, відпочинку та за можливості провести час з родиною. Постарайтеся в ці дні відключитися від новин, робочих питань та розслабитися.

Коли точно не варто приймати рішення у квітні 2022?

За місячним календарем у квітні 2022 не варто приймати жодних важливих рішень 16 квітня – у день Повного місяця. Під час Повного місяця та ще кілька днів по тому висока ймовірність зробити помилку та прийняти хибне рішення, то краще відкласти такі моменти на інший день.

Фото: IStock