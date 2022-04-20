Гороскоп на квітень 2022: Чи закінчиться війна в Україні та що чекає знаки зодіаку

Чи закінчиться війна в Україні у квітні 2022 року, і яка мрія здійсниться у кожного знака зодіаку? Шукай відповіді в нашому гороскопі на квітень 2022 від від спеціаліста з Західної Астрології Юлії Опалат (@juliaopalat).
Місяць розпочнеться з напруженого аспекту – Марс з’єднається із Сатурном. Це спричинить загострення бойових дій у перший тиждень квітня. Тенденція збережеться весь місяць.
Та попри це 12 квітня відбудеться довгоочікуваний гармонійний аспект – поєднання Юпітера та Нептуна у знаку Риби. З’єднання саме в Рибах вважається великою удачею, адже Юпітер і Нептун – управителі цього знаку. А коли планета знаходиться у себе «вдома», у знаку сили, вона реалізує свій позитивний потенціал на максимум. Юпітер – планета мудрості, удачі, оптимізму. Нептун – планета співчуття, духовності, мрії. І коли вони з’єднуються, Юпітер багаторазово посилює властивості Нептуна. З’єднання на глобальному рівні ознаменує переломний етап у війні, коли точно стане зрозуміло, що на Україну чекають довгоочікувані мир і перемога! Так, це не трапиться миттєво, за помахом чарівної палички, в день точного аспекту, але потужні процеси змін на енергетичному рівні однозначно будуть запущені.
Місячний календар на квітень 2022: сприятливі дні для справ
Коли ретроградний Меркурій 2022: дати і застереження
До речі, такий аспект – велика рідкість. Він траплявся у роки закінчення світових воєн, знаменуючи собою прихід Миру, а також у роки народження великих геніїв в історії. До речі, діти, які народяться цього року у квітні (особливо з 6-13 квітня), будуть унікальними, геніальними та вплинуть на світову історію!
Та окрім глобального рівня, аспект Юпітера та Нептуна програється і локально – у житті кожної людини, кожного знаку зодіаку. Він принесе казковий збіг обставин, здійснення мрії в кожного у певній сфері. До речі, може повторитися ситуація чи мрія 2010 року.
Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни
Аспект відбудеться у секторі далеких земель, таємниць, ізоляції, психології, завершення. Ймовірно, ви відвідаєте країну, про яку давно мріяли, емігруєте або позбудетеся того, що давно мучило, вирветеся з ізоляції і повернетеся на батьківщину. Також вас можуть відвідати інсайти, переосмислення, розкриття таємниць, адже Юпітер – це розширення, у вашому випадку – свідомості.
Успіх чекає в секторах мрії, планів, друзів, соціального життя, популярності, соцмереж. У вас здійсниться те, про що ви дуже давно мріяли! Це може бути будь-що: подорож, нова посада, популярність у соцмережах. Юпітер розширить можливості, подарує нові перспективні знайомства, підвищить вашу популярність у соціумі.
Ви будете на коні! Здійсниться ваша мрія у сферах кар’єри, соціального статусу та досягнень. Це може бути заміжжя (одруження), нова посада, новина про вагітність або народження дитини, довгоочікувана винагорода за зусилля. Відбудеться кульмінація вашого зростання!
Вам щаститиме у сферах подорожей, міжнародних та юридичних справ, освіти. Це і виграш у суді, і знакове знайомство з іноземцем, і довгоочікувана подорож, і запуск свого курсу чи успішний вступ до вишу, де ви мріяли навчатися.
Фінансовий гороскоп на 2022 для всіх знаків Зодіаку
Готуйтеся до успіху у фінансах. Бо їх буде багато! І що важливо – це будуть кошти, не зароблені вами, а чужі: гроші чоловіка (дружини), держави, спадщина. Якщо у вас є бізнес, то буде великий прибуток! Ще до сектора, де зустрінуться Юпітер і Нептун, належать сфери трансформацій, криз, сексу, психології. У вас будуть нелюдські сили, щоб пережити кризу без втрат. Також можливі інсайти, глибокі усвідомлення та сексуальні стосунки мрії.
У Дів під прицілом успіху будуть сектори шлюбу, ділового партнерства, публічності та друзів. Хто мріяв вийти заміж – це ваш час. Хто консультує людей – Юпітер і Нептун подарують вам більше клієнтів та посилять популярність. Бізнесменів планети обдарують вигідними договорами та гармонійними відносинами з партнерами. Для публічних людей (політиків та артистів) цей аспект ознаменує злет кар’єри.
Планети Нептун і Юпітер з’єднаються у вашому секторі режиму дня, здоров’я, найманої роботи та домашніх тварин. Вам можуть зробити Job Offer у компанію вашої мрії або ж на вас чекає підвищення! Також обставини змінять ваш режим дня на краще. Для тих, хто хворів, аспект ознаменує несподівану зустріч із компетентним лікарем, чудесне одужання, приплив сил та здоров’я. А ще ви зможете придбати домашню тваринку, про яку давно мріяли.
Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку
Юпітер і Нептун будуть у секторах кохання, дітей, розваг, хобі, подарунків та бізнесу. Аспект може принести довгоочікувану вагітність чи радісну подію щодо ваших дітей, старт нового творчого чи бізнес-проекту, про який ви давно мріяли. Тим, хто самотній, принесе кохання, яскравий роман. А також осипле вас подарунками та виграшами.
На вас чекає успіх у сферах нерухомості, сім’ї та Батьківщини. Мабуть, ви повернетеся додому або вирішиться важливе житлове питання, ви знайдете нову оселю, купите квартиру. Також у цьому аспекті може статися і переїзд, зміна місця проживання. Якщо зараз ви перебуваєте в невизначеному становищі, не впадаєте у відчай, Юпітер точно допоможе з майновими питаннями. Також щодо тем сім’ї: можливе розширення в цьому аспекті – народження дитини, поява нового родича або щаслива подія у ваших батьків.
Вас буде супроводжувати успіх у сферах поїздок, контактів, навчання, родичів, документів. Імовірно, ви отримаєте новий паспорт, довідку, свідоцтво чи довгоочікуваний диплом! Також дуже можливе придбання машини вашої мрії. Ті, хто давно не бачив своїх родичів, у квітні зможуть здійснити свою мрію.
Фортуна усміхнеться у сферах грошей, ресурсів, здоров’я, самооцінки. Ви однозначно будете в ресурсі й нарешті зможете заробляти суми, про які завжди мріяли. Це ідеальний час, щоб підняти ціни на свої послуги. Хоча Юпітер і Нептун і так вас здивують несподіваними фінансовими надходженнями наче з нізвідки. Також зміцниться здоров’я разом із самооцінкою.
Щасливчики року. Адже Юпітер і Нептун з’єднаються у вашому знаку! Риб однозначно чекають зміни на краще в усіх сферах. Ці зміни торкнуться вашої особистості! Імовірний і успіх у кар’єрі, і фінансове зростання, і зростання особистої популярності, і заміжжя! Та будь що! Здійсниться ваша заповітна мрія. Чекайте великого успіху протягом всього 2022 року.
Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)
Фото: IStock