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Свята у квітні 2022 в Україні: які свята відзначають у квітні

Свята у квітні 2022 в Україні: які свята відзначають у квітні

Людині, особливо під час серйозних випробувань, життєво необхідні свята і перепочинок. З початком війни графік у багатьох з нас став ненормованим, адже працюєш, коли можеш, коли немає сирен та не потрібно ховатися у бомбосховище.  Квітень – чудовий та неймовірно гарний весняний місяць. В плані свят цього року він точно всіх нас порадує. Які свята будуть в квітні 2022 року? Новий канал зараз все тобі розповість. 

Коли Великдень у квітні 2022?

Найважливіше свято для церкви в квітні і в 2022 році в цілому – це, звичайно, Великдень. Цього року його відзначать 24 квітня. Крім того майже весь другий місяць весни продовжується Великий піст, найбільш строгий день якого припадає на 22 квітня (Велика Страстна п’ятниця).

Церковні свята у квітні 2022

  • 2 квітня – випала Вселенська батьківська субота четвертого тижня Великого посту. Детальніше читайте в матеріалі Батьківські суботи та поминальні дні у 2022 році: коли відвідують могили рідних.
  • 6 квітня – передсвято (тобто день перед святом, переддень) Благовіщення.
  • 7 квітня (дата незмінна) – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 8 квітня – у Благовіщення посвятство. Також відзначається Собор Архангела Гавриїла.
  • 10 і 14 квітня – Преподобної Марії Єгипетської (моляться про правильний вибір, позбавлення від згубних звичок і, особливо, від гріха блуду).
  • 16 число – Лазарева субота.
  • 17 квітня – Вербна неділя або ж Вхід Господній в Єрусалим.
  • 18-24.04. 2022 – Великодній тиждень цього року.
  • 21 квітня – випала дата Чистого четверга: печуть паски і займаються великодніми яйцями.
  • 22 квітня – найсуворіший день посту – Страсна п’ятниця.
  • 23 квітня – відзначається Велика Субота. Сходження Благодатного вогню 2022.
  • 24 квітня – головний день церковного календаря 2022 – Великдень 2022.
  • 26 квітня – Іверської ікони Божої Матері (захищає від пожеж і катаклізмів, перед нею моляться також про родючість землі).

Свята у квітні 2022 в Україні: які свята відзначають у квітні

Скорочені робочі дні та вихідні у квітні 2022

Всього в квітні 30 днів, 19 із яких є робочими. Все інше – суботи з неділями плюс один неробочий понеділок за рахунок Великодня. Проте у воєнний час правила змінились. Хоч кодекс законів про працю гарантує українцям скорочення тривалості роботи навіть під час шестиденного робочого тижня, але в умовах війни цього правила не завжди вдається дотримуватися. Тому офіційно скорочені робочі дні в квітні 2022 Україна не планує.

Фото iStock, Getty Images

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