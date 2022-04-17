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Єврейська Пасха 2022: чому Песах раніше, ніж православний Великдень

Єврейська Пасха 2021

Коли Песах 2022? Іноді святкування єврейського Великодня (Песаха) та православного Великодня збігаються, а іноді між ними проходить кілька тижнів. Чому так відбувається? Читай відповідь у нашому матеріалі

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Песах 2022: чому єврейський Великдень раніше, ніж православний Великдень

Календар, у якому встановлені всі єврейські свята, дуже схожий з місячним. Звісно, говорити, що вони ідентичні, неправильно, але початок нового єврейського місяця визначається строго по молодику. Песах завжди випадає на повний місяць – середину місяця Нісан (за григоріанським календарем він відповідає квітню).

Оскільки західний календар не слідує фазам Місяця так само суворо, як єврейський, їх цикли відрізняються. Крім того, визначення дат за Місяцем – процес не з легких, і іноді думки щодо точного дня різняться. Тому деякі єврейські свята відзначаються двічі (на всяк випадок, як то кажуть).

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У стародавні часи людям доводилося уважно спостерігати за небом і подавати своїм громадам сигнали про рух Місяця. Але цей метод був далекий від ідеалу, адже вороги свідомо запалювали сигнальні вогні в неправильний час, щоб заплутати єврейські громади.

Довгі роки і єврейська, і месіанська громади дотримувалися методу визначення точних дат за Місяцем. Але з часом лідерам християн набридло постійно залежати від рабинів і зв’язуватися з ними, щоб відзначити це світле свято у правильний день. Відносини між громадами погіршувалися, поступово перетворюючись на справжню ворожнечу.

У 325 році церковні лідери зібралися на Нікейський собор, перший Вселенський собор в історії християнства. Спільним рішенням вони ухвалили, що будуть відзначати це свято в перший молодик після весняного рівнодення. Нове свято на честь смерті і воскресіння Ісуса назвали «Easter». Слово походить від імені богині весни Остари і жодного разу не згадується в Біблії.

Коли Песах 2022?

Цього року Єврейський Великдень (Песах) святкуватимуть з 15 квітня по 23 квітня.

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