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Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

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Привітання з Великоднем 2022 – красиві побажання в прозі. Як привітати з Великоднем в прозі, дивися в матеріалі

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24 квітня православний світ відзначає Великдень. Впевнені, ви плануєте привітати багатьох друзів і близьких, тому ми підготували оригінальні красиві привітання з Великоднем 2022 у прозі, які можна відправляти всім!

Привітання з Великоднем 2022: листівки та вірші

Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! Нехай дім твій завжди буде надійним острівцем в цьому непростому житті, нехай він буде сповнений добра і турботи все життя! Нехай ніколи не забудеться святість Христа, і в серцях близьких людей  пануватиме непохитна віра, міць і сила Христа!

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Настав один з найсвітліших днів для всього православного світу – свято Світлої Пасхи Христової! Нехай же цей день творить чудеса, дарує вам здоров’я, натхнення, душевне тепло, турботу близьких і любов! Нехай Господь буде з вами завжди! Зі святом!

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Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

Сьогодні я хочу привітати вас з дивовижним, теплим, чудесним днем ​​- святом святого Великодня! Нехай ваші душі, як і сьогоднішня весна, вдихнуть пасхальне тепло і відродяться чистими, теплими, радісними! Оновлення та перемогу над смертю дарує нам цей день! Так нехай буде з вами свята благодать і любов! Христос Воскрес!

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У нашому світі чимало добра і чудес, але все це має цінність лише тоді, коли ми пам’ятаємо про те, що сила добра і сила творити чудеса закладена, насамперед, в наших серцях. Я вітаю вас зі світлим святом і звичайно ж бажаю щастя, а крім того хочу дати вам пораду частіше дивитися на небеса і кожну хвилинку любити рідних!

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Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

Вітаю з прекрасним святом Великодня. Бажаю, щоб незламна віра давала сили, справжня любов наповнювала гармонією і добродушністю, а райдужна надія завжди осявала твій життєвий шлях. Миру тобі і щастя. Христос Воскресе!

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Весняний, яскравий і сонячний день вітає Світлий Великдень! Божественне світло на душі, як від яскравої свічки. І на столі нас вже чекають паски. Нехай чуються всюди призовні слова, Христос Воскресе! Будемо завжди ми дружною однією сім’єю разом.

великдень

Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

У день, коли дзвін летить до піднебесся, в Світле свято воскресіння Христового, вітаємо вас! Радійте ж святу свободи від брехні і насильства, розладів і ненависті, бо в цей прекрасний день Христос заповідав жити в мирі та злагоді.

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Великдень – це велике свято, коли на порозі стоїть прекрасна Весна і несе нам свої мрії та надії. День, коли світиться радість в очах, і яскраве сонечко шле свої ласкаві промені на землю. Нехай у серці світлі гімни звучать, і чується голос, Христос Воскрес.

листівки із великоднем

Привітання з Великоднем 2022 прозі: красиві та щирі слова

В день Христового воскресіння нехай ваше життя зміниться на краще, нехай проллється світло в душу кожної людини, нехай кожен з нас стане трішки добрішим і милосерднішими! Зі святом Великодня вас! Сьогодні великий день – світле Христове Воскресіння!

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У цей світлий день вселенського добра і чистого світла бажаю вам істинного блага. З Великоднем Господнім! Нехай не залишить благополуччя ваше житло, нехай вічно живуть під його дахом найдобріші і найсвітліші надії!

Фото: IStock

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