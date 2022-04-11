Рецепт сирної паски з цукатами та родзинками на Великдень 2022

Як приготувати сирну паску з цукатами та родзинками? Рецепт сирної паски з цукатами покроково на свято Великдень 2022
Великдень 2022 на носі: вже 24 квітня православні зберуться у колі сім’ї. А це означає, що всі господині будуть займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Спеціально для тебе ми знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується просто і швидко.
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7. Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі.
8. Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!).
9. Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години.
10. Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!
Фото: istock
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