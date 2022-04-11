Паска великодня — головна страва найсвітлішого свята року, Великодня 2022. І кожна господиня мріє навчитися готувати найсмачніший варіант цих ласощів. Зберігай цю сторінку в закладках, тому що тут покроковий рецепт паски для святкового столу на Великдень 2022
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24 квітня православні святкують Великдень. Пора готуватися і обритати кращі рецепти паски. Ми знайшли для тебе простий і легкий рецепт. Записуй!
Паска великодня: рецепт класичний покроково
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Щоб приготувати класичну паску, тобі знадобиться:
- борошно – 700 – 800 г
- молоко – 3 ст.
- дріжджі – 50 г
- масло вершкове – 300 г
- яйця – 6 шт.
- цукор – 2 склянки
- сіль – 1 ч. л.
- ванільний цукор – 1 ст.л.
- родзинки – 300 г
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Паска великодня: спосіб приготування покроково
Отже, приступаємо!
- У невеликій каструльці підігрій молоко. Трохи – до 30-40 градусів. Якщо раптом ти не встежиш, і воно закипить, обов’язково дай молоку час охолонути.
- У теплому молоці розчини 1 ст.л. звичайного цукру і дріжджі.
- Просій борошно і додай 300-400 г до молока. Гарненько перемішай, щоб тісто стало густим, але при цьому стікало з ложки.
- Відстав тісто на 1 годину у тепле місце.
- Розтопи вершкове масло.
- Відділи білки від жовтків. Жовтки розітри з цукром, а білки збий у пишну піну. По черзі додай яєчні суміші до тіста, розтоплене масло, ванільний цукор і сіль. Ретельно перемішай.
- Додай в тісто решту борошна і гарненько вимісити. Коли тісто перестане липнути до рук, накрий його рушником або затягни харчовою плівкою і відстав в тепле місце підніматися на 3-4 години.
- Ізюм запар окропом на півгодини. Коли він розм’якне, додай його до тесту. Постарайся розподілити родзинки рівномірно.
- До речі, якщо тобі не подобається родзинки або ти просто хочеш надати своєму пасхальному пасці незвичайний смак, можеш замість сушеного винограду додати різноманітні цукати.
- Знову затягни тісто харчовою плівкою або накрий рушником і знову відстав підніматися за півгодини.
- Виклади тісто в форми і покрій зверху тонким шаром збитого жовтка.
- Випікати паску потрібно 40 – 60 хвилин при температурі 180 градусів. Готово!
- Прикрасити паски можна як завгодно: класичної цукровою глазур’ю, залити топленим шоколадом, покрити посипкою, красиво розкласти цукати або навіть свіжі фрукти. Тут вже вирішувати тобі – твори так, як підказує тобі фантазія.
Фото: IStock
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