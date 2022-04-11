Як розповідати дітям про Великдень, історію та традиції цього свята, щоб вони не занудьгували? У нас є декілька корисних порад! Оскільки Великдень 2022 вже скоро, зберігай цю сторінку, щоб будь-якої миті знайти слова, як розповісти дітям про це свято

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Дітям про Великдень: як розповісти дитині про історію свята та традиції

В якому віці краще розповідати дітям про Великдень

Більшість психологів вважають, що ідеальний вік для того, щоб розповісти дитині про Великдень, — 4-5 років. Саме в цей період малюки починають усвідомлювати, що людське життя не є нескінченним, у них з’являється страх втрати батьків та інших важливих для них людей. Тому 4-5 років — найкращий час, щоб донести дитині радісну звістку про Великдень Христовий.

Дітям про Великдень рекомендується розповідати за декілька тижнів до нього або перед початком Великого Посту. Таким чином у них буде час, щоб підготуватися та по-справжньому відчути майбутнє свято.

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В якій обстановці краще розповідати дітям про Великдень

До розмови з дітьми про Великдень необхідно підійти відповідально. Навряд чи малюки правильно сприймуть свято, якщо батьки розкажуть про нього між іншим — наприклад, під час миття посуду чи прибирання. Дуже важливо донести дитині, що на вас з нею чекає важлива розмова, і від неї треба спокій та уважність.

Не варто розповідати дітям про Великдень, коли вони збуджені рухомою грою, а ви самі роздратовані неприємностями на роботі чи втомлені. Ідеально, якщо малюки слухатимуть розповідь вдома, у теплій прибраній кімнаті, за чашкою чаю чи молока. Також важливо передати дитині урочистий та радісний настрій.

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Дітям про Великдень: як розповісти дитині про історію свята

Як розповісти дітям про Великдень, щоб вони зрозуміли важливість свята і при цьому не нудьгували? Ваша розповідь має відображати основні етапи життя Христа, риси Його особистості, роз’яснення хронологічної послідовності подій. Важливо, щоб дитина зрозуміла головний посил — після добровільних страждань та болісної смерті на Гольгофі настав Великдень. Йому треба донести, що смерть тіла не припиняє життя душі. І що завдяки жертві Христа ми можемо знайти продовження життя та можливість возз’єднатися з померлими рідними після загибелі тілесної оболонки.

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Дітям про Великдень: як розповісти дитині про її традиції

Після того, як ви пояснили суть свята та його історію, необхідно перейти до розповіді про традиції Великодня. Наприклад, можна поговорити з дитиною, чому заведено фарбувати яйця. Серед усіх можливих версій є одна, яка підходить для дітей найбільше:

«Після Воскресіння Марія Магдалина вирушила до Риму, до двору імператора Тіберія, щоб розповісти йому про чудо, що відбулося в Єрусалимі. До царя не можна було приходити без подарунка, але оскільки грошей Марія майже не мала, вона змогла купити лише одне яйце. Коли її впустили до імператора, вона простягла його Тіберію зі словами: «Христос воскрес!». Імператор відповів, що повірить у це, якщо яйце із білого стане червоним. Тієї ж миті яйце в руках Марії почервоніло. «Воістину воскрес!»,— вигукнув здивований цар».

Про це варто розповідати під час того, як ви з дитиною фарбуватимете яйця.