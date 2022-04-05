Гороскоп на квітень 2022: Чи закінчиться війна в Україні та що чекає знаки зодіаку

Чи закінчиться війна в Україні у квітні 2022 року, і яка мрія здійсниться у кожного знака зодіаку? Шукай відповіді в нашому гороскопі на квітень 2022 від від спеціаліста з Західної Астрології Юлії Опалат (@juliaopalat).

Місяць розпочнеться з напруженого аспекту – Марс з’єднається із Сатурном. Це спричинить загострення бойових дій у перший тиждень квітня. Тенденція збережеться весь місяць.

Та попри це 12 квітня відбудеться довгоочікуваний гармонійний аспект – поєднання Юпітера та Нептуна у знаку Риби. З’єднання саме в Рибах вважається великою удачею, адже Юпітер і Нептун – управителі цього знаку. А коли планета знаходиться у себе «вдома», у знаку сили, вона реалізує свій позитивний потенціал на максимум. Юпітер – планета мудрості, удачі, оптимізму. Нептун – планета співчуття, духовності, мрії. І коли вони з’єднуються, Юпітер багаторазово посилює властивості Нептуна. З’єднання на глобальному рівні ознаменує переломний етап у війні, коли точно стане зрозуміло, що на Україну чекають довгоочікувані мир і перемога! Так, це не трапиться миттєво, за помахом чарівної палички, в день точного аспекту, але потужні процеси змін на енергетичному рівні однозначно будуть запущені.

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До речі, такий аспект – велика рідкість. Він траплявся у роки закінчення світових воєн, знаменуючи собою прихід Миру, а також у роки народження великих геніїв в історії. До речі, діти, які народяться цього року у квітні (особливо з 6-13 квітня), будуть унікальними, геніальними та вплинуть на світову історію!

Та окрім глобального рівня, аспект Юпітера та Нептуна програється і локально – у житті кожної людини, кожного знаку зодіаку. Він принесе казковий збіг обставин, здійснення мрії в кожного у певній сфері. До речі, може повторитися ситуація чи мрія 2010 року.

Що чекає Україну? Гороскоп на 2022 рік для нашої країни

Гороскоп на квітень 2022: Овен (21 березня – 20 квітня)

Аспект відбудеться у секторі далеких земель, таємниць, ізоляції, психології, завершення. Ймовірно, ви відвідаєте країну, про яку давно мріяли, емігруєте або позбудетеся того, що давно мучило, вирветеся з ізоляції і повернетеся на батьківщину. Також вас можуть відвідати інсайти, переосмислення, розкриття таємниць, адже Юпітер – це розширення, у вашому випадку – свідомості.

Гороскоп на квітень 2022: Телець (21 квітня – 21 травня)

Успіх чекає в секторах мрії, планів, друзів, соціального життя, популярності, соцмереж. У вас здійсниться те, про що ви дуже давно мріяли! Це може бути будь-що: подорож, нова посада, популярність у соцмережах. Юпітер розширить можливості, подарує нові перспективні знайомства, підвищить вашу популярність у соціумі.

Гороскоп на квітень 2022: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ви будете на коні! Здійсниться ваша мрія у сферах кар’єри, соціального статусу та досягнень. Це може бути заміжжя (одруження), нова посада, новина про вагітність або народження дитини, довгоочікувана винагорода за зусилля. Відбудеться кульмінація вашого зростання!

Гороскоп на квітень 2022: Рак (22 червня – 22 липня)

Вам щаститиме у сферах подорожей, міжнародних та юридичних справ, освіти. Це і виграш у суді, і знакове знайомство з іноземцем, і довгоочікувана подорож, і запуск свого курсу чи успішний вступ до вишу, де ви мріяли навчатися.

Фінансовий гороскоп на 2022 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на квітень 2022: Лев (23 липня – 22 серпня)

Готуйтеся до успіху у фінансах. Бо їх буде багато! І що важливо – це будуть кошти, не зароблені вами, а чужі: гроші чоловіка (дружини), держави, спадщина. Якщо у вас є бізнес, то буде великий прибуток! Ще до сектора, де зустрінуться Юпітер і Нептун, належать сфери трансформацій, криз, сексу, психології. У вас будуть нелюдські сили, щоб пережити кризу без втрат. Також можливі інсайти, глибокі усвідомлення та сексуальні стосунки мрії.

Гороскоп на квітень 2022: Діва (23 серпня – 23 вересня)

У Дів під прицілом успіху будуть сектори шлюбу, ділового партнерства, публічності та друзів. Хто мріяв вийти заміж – це ваш час. Хто консультує людей – Юпітер і Нептун подарують вам більше клієнтів та посилять популярність. Бізнесменів планети обдарують вигідними договорами та гармонійними відносинами з партнерами. Для публічних людей (політиків та артистів) цей аспект ознаменує злет кар’єри.

Гороскоп на квітень 2022: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Планети Нептун і Юпітер з’єднаються у вашому секторі режиму дня, здоров’я, найманої роботи та домашніх тварин. Вам можуть зробити Job Offer у компанію вашої мрії або ж на вас чекає підвищення! Також обставини змінять ваш режим дня на краще. Для тих, хто хворів, аспект ознаменує несподівану зустріч із компетентним лікарем, чудесне одужання, приплив сил та здоров’я. А ще ви зможете придбати домашню тваринку, про яку давно мріяли.

Гороскоп на 2022 рік для усіх знаків Зодіаку

Гороскоп на квітень 2022: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Юпітер і Нептун будуть у секторах кохання, дітей, розваг, хобі, подарунків та бізнесу. Аспект може принести довгоочікувану вагітність чи радісну подію щодо ваших дітей, старт нового творчого чи бізнес-проекту, про який ви давно мріяли. Тим, хто самотній, принесе кохання, яскравий роман. А також осипле вас подарунками та виграшами.

Гороскоп на квітень 2022: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

На вас чекає успіх у сферах нерухомості, сім’ї та Батьківщини. Мабуть, ви повернетеся додому або вирішиться важливе житлове питання, ви знайдете нову оселю, купите квартиру. Також у цьому аспекті може статися і переїзд, зміна місця проживання. Якщо зараз ви перебуваєте в невизначеному становищі, не впадаєте у відчай, Юпітер точно допоможе з майновими питаннями. Також щодо тем сім’ї: можливе розширення в цьому аспекті – народження дитини, поява нового родича або щаслива подія у ваших батьків.

Гороскоп на квітень 2022: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вас буде супроводжувати успіх у сферах поїздок, контактів, навчання, родичів, документів. Імовірно, ви отримаєте новий паспорт, довідку, свідоцтво чи довгоочікуваний диплом! Також дуже можливе придбання машини вашої мрії. Ті, хто давно не бачив своїх родичів, у квітні зможуть здійснити свою мрію.

Гороскоп на квітень 2022: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Фортуна усміхнеться у сферах грошей, ресурсів, здоров’я, самооцінки. Ви однозначно будете в ресурсі й нарешті зможете заробляти суми, про які завжди мріяли. Це ідеальний час, щоб підняти ціни на свої послуги. Хоча Юпітер і Нептун і так вас здивують несподіваними фінансовими надходженнями наче з нізвідки. Також зміцниться здоров’я разом із самооцінкою.

Гороскоп на квітень 2022: Риби (19 лютого – 20 березня)

Щасливчики року. Адже Юпітер і Нептун з’єднаються у вашому знаку! Риб однозначно чекають зміни на краще в усіх сферах. Ці зміни торкнуться вашої особистості! Імовірний і успіх у кар’єрі, і фінансове зростання, і зростання особистої популярності, і заміжжя! Та будь що! Здійсниться ваша заповітна мрія. Чекайте великого успіху протягом всього 2022 року.

Юлія Опалат, спеціаліст із Західної Астрології (@juliaopalat)

Фото: IStock