Як приготувати сирну паску з цукатами та родзинками? Рецепт сирної паски з цукатами покроково на свято Великдень 2022

Великдень 2022 на носі: вже 24 квітня православні зберуться у колі сім’ї. А це означає, що всі господині будуть займатися на кухні двома справами: фарбувати і розмальовувати яйця та випікати паски. Спеціально для тебе ми знайшли рецепт сирної пасхи з цукатами та родзинками, яка готується просто і швидко.

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Рецепт сирної паски з цукатами та родзинками на Великдень 2022

Сирна пасха з цукатами та родзинками: інгредієнти

500 г сиру

1/2 склянки цукру

1 пакетик ванільного цукру

1/2 склянки сметани 20-25% жирності

100 г вершкового масла

1/2 склянки родзинок

1/2 склянки горіхів

1/2 склянки цукатів

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Рецепт сирної паски з цукатами та родзинками на Великдень 2022

Готуємо сирну пасху з цукатами та родзинками покроково:

Спершу потрібно підготувати продукти. Масло дістань із холодильника і залиш у кімнаті, щоб воно трохи підтануло, стало м’яким. Горіхи поріж і обсмаж на сковороді. Родзинки висип у чашечку і залий окропом. Поріж великими кубиками цукати. Через 10 хвилин злий воду з родзинок, виклади ягідки на паперовий рушник і гарненько відіжми. Сир перетри через дрібне сито, поки він не стане повністю однорідним, без грудочок. В окремій посудині змішай сметану, ванільний цукор і звичайний. Ретельно перемішай до повного розчинення цукру. Додай суміш до сиру. Збий або добре перемішай. Туди ж додай масло, знову перемішай до повної однорідності. Додай цукати, горіхи і родзинки, і перемішати сирне «тісто» великою ложкою, щоб інгредієнти розташувалися рівномірно. Тепер тобі знадобиться форма. Це може бути спеціальна розбірна форма для пасхи зі святковою символікою. Та якщо у тебе такої немає, бери будь-яку вертикальну форму або глибоку (в ідеалі – високу і нешироку) посудину.

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7. Всередину форми поклади марлю так, щоб її краї опинилися зовні посудини. Ложкою переклади «тісто» у форму, поверх накрий краями марлі.

8. Пасху необхідно чимось притиснути. Можна, наприклад, поставити на марлю зверху банку або каструлю з водою. Форму постав у глибоку тарілку і залиш пасху на 10-15 годин у прохолодному місці (не в холодильнику!).

9. Періодично зливай з тарілки сироватку, яку буде виділяти сир під пресом. Через 10-15 годин зніми вантаж і постав пасху в холодильник на 2-3 години.

10. Декоруй пасху за власним бажанням. Можна її посипати цукатами, горіхами, прикрасити фігурками з мастики або ж різнобарвною святковою посипкою. Увімкни фантазію, і твоя пасха буде особливою!

Фото: istock

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