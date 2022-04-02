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Чистий четвер 2022: коли купатися за традицією

Чистий четвер 2022: коли купатися?

У Чистий четвер перед Великоднем багато хто задається питанням, коли купатися та в який час. Читай, коли купатися в Чистий четвер 2022

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До одного з найголовніших свят у християнстві залишається все менше часу. Страсний тиждень, що передує Великодню готує багато традицій. Зокрема, у Чистий четвер віруючі повинні скупатися до заходу сонця.

Чистий четвер: історія

Під час богослужінь цього дня згадують Таємну вечерю. Саме на ній Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши таким чином приклад братської любові і смиренності. Як пише Євангеліє, на Таємній Вечері Ісусом Христом було встановлено обряд євхаристії – Святого Причастя. Згідно з ним, віруючі куштують вино і хліб, уособлюючи у них Тіло і Кров Ісуса Христа. З Великого четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

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Чистий четвер: коли купатися за традицією

За традицією, у Чистий четвер печуть паски, прибирають оселю та купаються. Але щоб правильно провести останній з традиційних ритуалів, потрібно знати наступні правила:

1. Вважається, що проводити усі купальні процедури у Чистий четвер потрібно до сходу сонця.

2. Одразу після пробудження у Чистий четвер потрібно вмитися зі срібної монетки або ложки. Таке умивання обдаровує людину не тільки міцним здоров’ям, але і красою. Хворих в цей день умивають з позиченого у сусідів срібла.

3. Християни вірять, що вода в Чистий четвер може змити всі гріхи і неприємності, які накопичилися за минулий рік. Тому під час купання краще читати молитву.

4. Купатися радять стоячи. Краще, щоб вода була холодною. А коли вода буде стікати необхідно представити, що це ллється не просто вода, а чисте яскраве біле світло, яке змиває негатив та очищує душу.

Фото: IStock

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