Свята у квітні 2022 в Україні: які свята відзначають у квітні

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Людині, особливо під час серйозних випробувань, життєво необхідні свята і перепочинок. З початком війни графік у багатьох з нас став ненормованим, адже працюєш, коли можеш, коли немає сирен та не потрібно ховатися у бомбосховище. Квітень – чудовий та неймовірно гарний весняний місяць. В плані свят цього року він точно всіх нас порадує. Які свята будуть в квітні 2022 року? Новий канал зараз все тобі розповість.
Найважливіше свято для церкви в квітні і в 2022 році в цілому – це, звичайно, Великдень. Цього року його відзначать 24 квітня. Крім того майже весь другий місяць весни продовжується Великий піст, найбільш строгий день якого припадає на 22 квітня (Велика Страстна п’ятниця).
Всього в квітні 30 днів, 19 із яких є робочими. Все інше – суботи з неділями плюс один неробочий понеділок за рахунок Великодня. Проте у воєнний час правила змінились. Хоч кодекс законів про працю гарантує українцям скорочення тривалості роботи навіть під час шестиденного робочого тижня, але в умовах війни цього правила не завжди вдається дотримуватися. Тому офіційно скорочені робочі дні в квітні 2022 Україна не планує.
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