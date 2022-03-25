З Днем СБУ: картинки-вітання зі святом

Сьогодні, 25 березня, відзначають професійне свято День Служби безпеки України. Саме цього дня у 1992 році Верховна Рада України прийняла закон «Про Службу безпеки України», а тому СБУ сьогодні виповнюється 30 років! Усі ці роки мужні чоловіки та жінки стоять на захисті державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів нашої держави, а також забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Маєш знайомого СБУшника? Тоді надішли йому кілька приємних слів з побажанням перемоги, миру та подякою за його службу разом з милою картинкою (її можна обрати у нас).