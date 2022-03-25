Маски від прищів – це відомий засіб в боротьбі з висипом на обличчі. 5 рецептів лікування у домашніх умовах шукай в матеріалі

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Проблемна шкіра – це не вирок! І зовсім не обов’язково витрачати мільйони на різні засоби із магазинів. Маски, які допоможуть позбутися прищів, можна приготувати самостійно з дуже простих і доступних продуктів. Ми зібрали для тебе найкращі рецепти домашніх масок від прищів. Записуй!

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Маски для обличчя від прищів

Рецепт №1. Маска з активованим вугіллям

Вугілля можна купити в будь-якій аптеці, тож ця масочка – дуже доступна, і, що важливо, швидка в приготуванні.

Подрібніть 5-6 таблеток активованого вугілля, змішайте отриманий порошок з ½ ч.л. крупної морської солі. Додайте пару крапель олії чайного дерева (якщо її немає, підійде масло з абрикосових кісточок або інше подібне) і розбавте суміш 1-2 ст.л. чистої води.

Маску нанесіть на обличчя і залиште на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою. Готово!

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №2. Маска з вівсянкою

Якщо ти стежиш за своїм раціоном, вівсяні пластівці у тебе точно є!

2-3 ст. л. вівсянки залий теплою водою і залиш на півгодини, щоб пластівці розбухнули. Масажними рухами нанеси маску на обличчя і залиш на 10-15 хвилин. Змий теплою чистою водою.

Якщо після процедури тобі буде здаватися, що шкіра надто суха, нанеси на обличчя зволожуючий крем.

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №3. Маска з помідорів

Зараз на прилавках можна знайти свіжі помідори без нітратів. Вибери 2 штучки і зверни увагу, щоб вони були м’якими.

З томатів зніми шкірку (можна з перед цим обдати окропом, щоб було легше!), і подрібни м’якоть в кашку. Можна просто розім’яти її виделкою, а можна – кинути в блендер. Більше нічого додавати не потрібно.

Нанеси томатну масу на шкіру обличчя і залиш на 10 хвилин. Змий теплою водою і промокни м’яким рушником.

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №4. Маска з меду і кориці

Ця маска – одна з найбільш ефективних, так як результат ти побачиш вже після другого-третього застосування!

Розтопи 2 ст.л. меду на водяній бані, додай до нього 1 ч.л. порошку кориці і пару крапель лимонного соку. Ретельно перемішай і нанеси на обличчя тонким шаром. Через 15 хвилин змий прохолодною водою. Тільки не докладай зусиль, змивай маску акуратно і ніжно.

Маски для обличчя від прищів

Рецепт №5. Маска з яєчного білка

Ця маска відмінно допоможе тобі позбавитися чорних точок і почервоніння.

Змішай білок 1 яйця та 1 ч.л. лимонного соку і збий віночком до стану піни. Наносити таку маску потрібно поетапно, шар за шаром з різницею в 5-7 хвилин. Коли всі шари маски остаточно висохнуть, акуратно змий її теплою водою і промокни обличчя м’яким рушником. Готово!

І, напевно, варто нагадати, що шкіра – це відображення нашого здоров’я. Щоб вона була гладкою і ніжною, одних масок недостатньо. Необхідно правильно харчуватися, мінімізувати вживання солодкого і смаженого, відмовитися від газованої води. Пийте чисту воду і натуральні соки, і шкіра скаже вам «дякую!».