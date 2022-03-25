Манікюр 2022: модні дзеркальні нігті

Якщо ти досі не встигла приміряти блискучий дзеркальний манікюр, поспішаємо тебе порадувати! Хромові нігті досі залишаються в тренді. Тому якщо ти давно хотіла випробувати цей оригінальний nail-дизайн, зараз саме час! До речі, бігти в салон краси зовсім не обов’язково, дзеркальний манікюр можна зробити самостійно в домашніх умовах.

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Щоб власноруч створити такий nail-дизайн, не потрібно бути професіоналом! Головне, заздалегідь підготуватися і купити спеціальну дзеркальну пудру срібного кольору. Придбати її можна в будь-якому магазині, в якому продаються товари для манікюру. Ціна близько 15 грн, що значно дешевше, ніж відвідування салону, правда?

Ця пудра, по суті, – порошок-пігмент, який при втиранні в ніготь дає дзеркальний блиск. Щоб її правильно нанести, тобі потрібно спершу покрити нігтики базою або кольоровим лаком. Обов’язково дочекайся, поки він повністю висохне. Якщо ж ти користуєшся гель-лаком, нанеси два шари і просуши кожен під лампою.

Тепер можна наносити пудру. Її можна втирати подушечками пальців (попередньо одягни рукавички!), спонжем для макіяжу або навіть розтушовкою для тіней. Головне, робити це акуратно, при цьому щільно притискаючи обраний інструмент до нігтя. Щоб покриття вийшло рівним, важливо нанести пігмент в один шар!

На завершення нанеси на ніготь топове покриття або закріплювач. Готово! Можеш хвалитися стильним дзеркальним манікюром перед подружками.

Упевнені, вони оцінять твої старання гідно!

Фото: IStock