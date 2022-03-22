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Коли Великий піст 2022? Що можна та не можна їсти у Великий піст? Відповіді на ці та багато інших питань читай у матеріалі Нового каналу. Ми зібрали основні правила на Великий піст
Початок Великого посту в 2022 році припадає на перший тиждень календарної весни – 7 березня. Православні на цей період відмовляться віж їжі тваринного походження та сконцентруються на всепрощенні та духовних практиках. Вважається, що Великий піст – найсуворіший. Він триває 7 тижнів і закінчується 23 квітня, напередодні Великодня. У цьому матеріалі ми зібрали найважливіші факти про те, що можна і не можна їсти в цей період.
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Коли початок Великого посту 2022?
Великий піст в 2021 році триває в період з 7 березня до 23 квітня. Він ділиться на два періоди: Чотиридесятницю (40 днів) і Страсну седмицю (7 днів). Перший присвячений сорокаденному посту Ісуса, а другий – останньому тижню його життя до Воскресіння. Долучаючись до посту, віруючі поділяють шлях Спасителя.
Що не можна їсти в період Великого посту?
У Великий піст повністю заборонені продукти тваринного походження:
Чим замінити?
Білок потрібен для функціонування організму. Його можна замінити бобовими, соєю, горіхами, тофу. А замість звичних солодощів радимо фініки, солодкі фрукти, фруктові смузі з медом. Додайте також вітаміни. Не потрібно сильно урізати раціон, якщо у тебе є медичні протипоказання або дуже велика спортивне та робоче навантаження.
Календар Великого посту 2022
За всіма правилами Великий піст не обмежується тільки пісними стравами. Все набагато суворіше: в перший день – голодування, дозволяється тільки вода. У перший і останній тиждень можна їсти тільки ввечері, а у вихідні додавати ще й обід.
Протягом усіх 47 днів в понеділок, середу і п’ятницю рекомендують вживати тільки холодну їжу, навіть без соняшникової олії. А у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа, теж без соняшникової олії.
У вихідні можна додати рослинного масла в їжу і випити вина, але в останній тиждень посту це заборонено.
Сучасний ритм життя і кількість навантажень не дозволяє строго дотримуватися посту. Більше того, медики радять акуратно входити і виходити з нього. Обов’язково пити вітаміни, щоб підтримати організм. А якщо ти відчуваєш сильне нездужання, слабкість, то краще відмовитися від посту і повернутися до звичного режиму харчування.
Якщо ти все ж зважився (-лась), на сторінці Рецепти на сайті Нового каналу можеш знайти багато смачних пісних страв. Не забувай і про спорт. Адже фізичні тренування і пост – прекрасна можливість поліпшити фігуру.
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