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Актуальні вітальні листівки з 8 березня для українок

Актуальні вітальні листівки з 8 березня для українок

Це 8 березня кожна українка планувала відсвяткувати зовсім по-іншому, однак за останні 13 днів, за 13 днів війни, життя в нашій країні змінилося.  Ми всі стали сильнішими, мудрішими, хоробрішими. І. дивлячись на наших жінок, здається, що їм під силу абсолютно все. Це сучасні супергероїні, які викликають захват у всьому світі! І сьогодні, не дивлячись ні на що, у жінок – свято! Ми від усього серця хочемо привітати кожну українку, кожну жінку, молодицю, дівчину та дівчинку з Міжнародним жіночним днем, з 8 березня! Мирного неба над головою та  безмежного кохання у серці!

Українки – ви неймовірні!

  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
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Вітальні листівки до 8 березня від наших творчих українців:

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Автор: @k.hristi

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Автор: @lelit_studio

А ось порція листівок до 8 березня від Верховної Рали України:

  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
  • Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал
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Фото: IStock

 

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