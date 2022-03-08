Листівки з 8 березня 2022 | Новий канал

Це 8 березня кожна українка планувала відсвяткувати зовсім по-іншому, однак за останні 13 днів, за 13 днів війни, життя в нашій країні змінилося. Ми всі стали сильнішими, мудрішими, хоробрішими. І. дивлячись на наших жінок, здається, що їм під силу абсолютно все. Це сучасні супергероїні, які викликають захват у всьому світі! І сьогодні, не дивлячись ні на що, у жінок – свято! Ми від усього серця хочемо привітати кожну українку, кожну жінку, молодицю, дівчину та дівчинку з Міжнародним жіночним днем, з 8 березня! Мирного неба над головою та безмежного кохання у серці!

Українки – ви неймовірні!

Вітальні листівки до 8 березня від наших творчих українців:

Автор: @k.hristi

Автор: @lelit_studio

А ось порція листівок до 8 березня від Верховної Рали України:

Фото: IStock