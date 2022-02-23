Впевнені, що на березень в тебе вже заплановано багато важливих справ, нових починань та зустрічей. Адже важливо планувати своє життя навіть в непрості часи. Але, щоб все задумане збувалося, потрібно враховувати фази місяця. Щоб вирахувати сприятливі дні у березні 2022 року, тобі не потрібно сидіти вечорами біля вікна та спостерігати за тим, як змінюються його фази. Просто збережи собі наш місячний календар справ на березень 2022 року. Він проведе тебе через сприятливі дні для всіх твоїх починань.

Фази місяця у березні 2022 року:

Молодий місяць — 2 березня о 19:38 за київським часом.

Зростаючий Місяць — 3–17 березня.

Повня — 18 березня о 09:21 за київським часом.

Спадаючий Місяць — 19–31 березня.

Місячний календар на березень 2022: сприятливі дні для справ

У березні на тебе чекає досить багато гарних днів. Вони будуть наповнені позитивною енергетикою, яка точно допоможе тобі у справах. Тож сміливо плануй на ці числа щос важливе. Астрологи відмічають, що у ці дні варто очікувати поліпшення професійній діяльності, бізнесу та любовних справ.

Найвдаліші дні в березні 2022: 3, 7–9, 16, 22–24, 29–30.

Сприятливі дні в березні 2022: 3, 7–9, 11–12, 15–16, 22–24, 27, 29–30.

Місячний календар на березень 2022: несприятливі дні для справ

Несприятливих днів для справ у березні 2022 року немало – більше, ніж у лютому. Тож зверни на них увагу та не плануй в ці дати нічого важливого. В несприятливі дні можут переважати негативні емоції, а, як відомо, часом, емоції – не найкращий союзник у прийняті рішень чи веденні ділових переговорів.

Несприятливі дні в березні 2022: 2, 4, 5, 13, 14, 18, 20, 25.

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