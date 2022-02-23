Гороскоп на сьогодні 23 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 23 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

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Нам належить прожити останній зимовий тиждень року на дуже позитивній ноті. Багато астрологів називають цей тиждень найщасливішим, адже на небі жодної ретроградної планети, Венера та Марс під руку йдуть разом, а значить, наші бажання будуть збуватися швидко, абсолютно всі знаки очікують на радість взаємного кохання та чуттєвості. Тому єдина рекомендація – помічати хороше і дякувати Всесвіту за такий досвід.

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Гороскоп на сьогодні — 23 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 23 лютого 2022 — каже: планета-захисник Марс буде в аспекті Нептуна, а це означає, що чоловіча частина населення відчує значний приплив сил, незалежно від знаку Зодіаку, а жіноча – тотальний захист.

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Марс у лютому ще проходитиме за знаком надійного та відповідального Козерога, тому дії, спрямовані на покращення майбутнього, будуть здійснюватися за рецептом: задумав – ретельно сплануй свої дії та зваж ризики. Саме тому люди з Марсом у Козерозі – знатні кар’єристи, адже мають головну якість – вміння планувати і досягати.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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