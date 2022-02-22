Гороскоп на сьогодні 22 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 22 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

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Нам належить прожити останній зимовий тиждень року на дуже позитивній ноті. Багато астрологів називають цей тиждень найщасливішим, адже на небі жодної ретроградної планети, Венера та Марс під руку йдуть разом, а значить, наші бажання будуть збуватися швидко, абсолютно всі знаки очікують на радість взаємного кохання та чуттєвості. Тому єдина рекомендація – помічати хороше і дякувати Всесвіту за такий досвід.

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Гороскоп на сьогодні — 22 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 22 лютого 2022 — каже: вівторок буде дуже цікавим днем – Місяць перейшов в знак Скорпіона і робитиме аспект до Сонця. Це свідчить, що ми можемо впливати на свою реальність за допомогою думок.

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Вибирайте позитивні думки, як яскравий одяг у шафі. Транслюйте любов, радість, згадуйте події, що наповнюють вашу душу світлом. Все повернеться у 10-кратному розмірі.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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