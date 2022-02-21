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Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022: День, який не призначений для смутку

Гороскоп на сьогодні 21 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Нам належить прожити останній зимовий тиждень року на дуже позитивній ноті. Багато астрологів називають цей тиждень найщасливішим, адже на небі жодної ретроградної планети, Венера та Марс під руку йдуть разом, а значить, наші бажання будуть збуватися швидко, абсолютно всі знаки очікують на радість взаємного кохання та чуттєвості. Тому єдина рекомендація – помічати хороше і дякувати Всесвіту за такий досвід.

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Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні 21 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — каже: у понеділок Місяць буде в знаку товариських Терезів, тому день ідеальний для важливих переговорів, дружніх посиденьок та відвідування гарних місць. Терези перебувають під керівництвом планети Венера – гріх провести цей день у смутку. Виберіть гарне місце, в якому ще не були, приготуйте смачну вечерю або відвідайте галерею. Краса – кредо дня!

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Крім того, саме час висловити свої думки та почуття, якщо напередодні у вас було багато недомовленого. Після Повного Місяця – це звичайна практика, єдина рекомендація – не створюйте конфліктів, енергії дня схиляють нас до вирішення питань мирним шляхом.

Гороскоп на сьогодні 21 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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