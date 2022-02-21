Гороскоп на сьогодні 21 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

Нам належить прожити останній зимовий тиждень року на дуже позитивній ноті. Багато астрологів називають цей тиждень найщасливішим, адже на небі жодної ретроградної планети, Венера та Марс під руку йдуть разом, а значить, наші бажання будуть збуватися швидко, абсолютно всі знаки очікують на радість взаємного кохання та чуттєвості. Тому єдина рекомендація – помічати хороше і дякувати Всесвіту за такий досвід.

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Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 21 лютого 2022 — каже: у понеділок Місяць буде в знаку товариських Терезів, тому день ідеальний для важливих переговорів, дружніх посиденьок та відвідування гарних місць. Терези перебувають під керівництвом планети Венера – гріх провести цей день у смутку. Виберіть гарне місце, в якому ще не були, приготуйте смачну вечерю або відвідайте галерею. Краса – кредо дня!

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Крім того, саме час висловити свої думки та почуття, якщо напередодні у вас було багато недомовленого. Після Повного Місяця – це звичайна практика, єдина рекомендація – не створюйте конфліктів, енергії дня схиляють нас до вирішення питань мирним шляхом.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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