Гороскоп на сьогодні 20 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 20 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 20 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 20 лютого 2022 — каже: бажано провести день будинку: забратися, навести лад, ідеальний час для тих, хто робить ремонт – зможете легко придбати, що необхідно і встановити. Але будьте обережні з інструментами, у другій половині дня спостерігається високий рівень травматизму.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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