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Гороскоп на сьогодні — 19 лютого 2022: Сприятливий день для розваг

Гороскоп на сьогодні 19 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 19 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 19 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні 19 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 19 лютого 2022 — каже: подумайте, чого б вам хотілося, щоб почуватися повноцінно щасливим. Втілюйте в життя, з’єднання Венери та Марсу цьому сприятимуть, головне – набратися сміливості та взяти від життя те, що вам справді потрібно.

Сприятливий день для розваг, вивчення нових місць, розмов із друзями та в компаніях. Головне завдання суботи – гармонія між собою та іншими людьми.

Гороскоп на сьогодні 19 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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