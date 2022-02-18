Гороскоп на сьогодні 18 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 18 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 18 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 18 лютого 2022 — каже: Сонце переходить у знак мрійливих і романтичних Риб. Захочеться змін. Але все ж таки, складання карти бажань та інших списків, я раджу зробити з 2 березня, коли Місяць буде зростаючим.

Цього ж дня дві планети Юпітер та Уран сходитимуться в гармонійному аспекті та дадуть стимул роботі з іншими людьми, плідне обговорення важливих питань. Загалом, п’ятниця буде вдалою та продуктивною, але ввечері зловживати спиртними напоями я не рекомендую, можуть бути тяжкі наслідки.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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