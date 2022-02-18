Гороскоп на місяць: що принесе сонце в рибах кожному знаку зодіаку

З 18 лютого та до 20 березня яскраве сонце переходить на знак Риби. До цього ми більше місяця насолоджувалися креативом, свободою та новими ідеями, завдяки Водолію, а сьогодні по-справжньому дізнаємося, що таке світ романтики та інтуїції

Риби – найзагадковіший знак зодіаку. Стихія – вода. Це про таємничість, загадковість, мрійливість та майбутнє. Риби можуть пристосуватися до будь-яких обставин та колективу завдяки плинності та легкості води. Знак управляється планетою Нептун і наділяє своїх володарів сильною інтуїцією та яскравими сновидіннями. Недарма кажуть, що народжені під знаком Риб можуть передбачати майбутнє або бачити пророчі сни.

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Період з 18 лютого по 20 березня відрізняється не лише переходом Сонця в знак Риби, але ще й з’єднанням із Юпітером – найщедрішою планетою Сонячної системи. Згадайте події, які відбувалися з вами у лютому 2010 року – є велика ймовірність, що все повториться. Приємні зміни, реалізація задуманого будуть за вами по пятах. Також рекомендую загадувати бажання, з’єднання дуже сприятливе для тих, хто вміє бажати серцем.

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У цей час, особливо добре почуватимуться знаки водної стихії – Риби, Раки, Скорпіони. Цілий місяць їм щастить. А також земний – Тельці, Діви, Козероги – не втрачайте шансу покращити своє життя і скажіть «так» можливостям.

Близнюкам та Стрільцям потрібно докласти зусиль, щоб задумане збувалося, а ще – звернути увагу на здоров’я.

Овни та Водолії – розслабтеся і поспішайте, не поспішаючи.

А Терезам і Левам буде надано шанс виправити помилки минулого.