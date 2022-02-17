Гороскоп на сьогодні 17 лютого 2022 року від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 17 лютого 2022 — вже на сайті Нового каналу! Читай прогноз на тиждень від астролога Юлії Мартиненко (@julie_martynenko)

На нас чекає дуже насичений тиждень з акцентами ефекту бумерангу – всі дії повертатимуться у дворазовому розмірі, незалежно від того, позитивні вони чи негативні. Причиною є енергії Повного Місяця – дні підбиття підсумків за останні півроку. Буде дуже цікаво!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 лютого: кому складні випробування, а кому – любовні пригоди

Періоду з 14 по 20 лютого 2022 року можна дати назву – «Тиждень бажань, що здійснилися». Подробиці на сьогодні – в прогнозі.

Гороскоп на сьогодні — 17 лютого 2022 — від астролога Юлії Мартиненко

Гороскоп на сьогодні — 17 лютого 2022 — каже: на тебе чекає день роботи над помилками. Місяць буде в знаку суворої та правильної Діви, а значить, ми захочемо навести порядки у справах: на роботі, в офісі, у квартирі.

Якщо у вас ще немає щоденника – саме час завести. Енергії дня сприятимуть цьому. Крім того, слідкуйте за своїми думками, можуть бути інсайти, а питання, які не давали вам спокою напередодні – нарешті вирішаться найкращим чином.

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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