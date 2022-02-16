Повня 16 лютого 2022: гороскоп від астролога про те, що робити в повний місяць

Повня – час підсумків та результатів. 16 лютого, а також за 2 дні до і після у нас буде можливість побачити та оцінити підсумки своїх дій за останній місяць і півроку. Будьте уважні до своїх емоцій, не втягуйтесь у суперечки та не робіть поспішних висновків. Енергії цього дня будуть вкрай нестабільні.

Найкраще рішення – провести день у спокійній обстановці, зробити генеральне прибирання, викинути все непотрібне та звільнити життя для приходу нового. Що ж принесе друга Повня року для кожного знака зодіаку? Читай рекомендації от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

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Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Овен

Овни будуть зайняті особистим життям, дітьми, романтикою та творчістю. Повний місяць пройдеться по важливих сферах вашого життя і відкриті або не вирішені питання півріччя досягнуть свого піку. Якщо ви давно у стосунках – настане ясність: перекладати їх на новий рівень або закінчити. Також творчий проект може добігти кінця, але засмучуватися не варто, з березня місяця можна спокійно починати щось нове, а залишок лютого інвестувати в задоволення та відпочинок, тим більше, для відпустки зараз ідеальний час.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Телець

Повня 16 лютого пов’язана з вашою сім’єю та будинком. Можливо, будуть прийматися важливі рішення щодо місця проживання, переїзду або нарешті ремонт підійде до кінця. Не виключено також, що у ваших родичів відбудуться події, які вплинуть і на вас. Ну а якщо ви давно знаходилися в пошуках тієї самої ідеальної квартири для покупки – швидше за все, з 14 по 18 лютого надійде вигідна пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Близнюки

Близнюкам варто приділити увагу братам, сестрам, сусідам. Не виключено також, що події порадують вас та покупкою нового автомобіля. У будь-якому випадку для цього буде дуже сприятливий час. Близьким і далеким родичам варто надати підтримку або з’їздити в гості, якщо ви давно не бачилися.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Рак

Раки нагромаджуватимуть свій дохід. Виплати, на які ви давно очікували, зарплата або дивіденди точно надійдуть на ваш рахунок. Розподіліть засоби з розумом, а також – займіться самооцінкою. Зараз для цього найкращий час.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Лев

Леви блищатимуть весь місяць до наступного Повного Місяця 18 березня. Події торкнуться саме вашої особи. Можуть з’явитися думки або невдоволення щодо свого гардеробу, зовнішності, або захочеться розпочати підготовку тіла до літа саме зараз. Словом, займіться собою вже через місяць, зміни вас приємно здивують. А ще час підходить для дієти.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Діва

Для Дів настане час істини. Швидше за все, відкриється секрет, про який ви навіть не здогадувалися. Або якщо у вашому житті присутні таємні відносини – вони стануть явними. Не варто ховатися від зовнішнього світу і проводити дні на самоті, використовуйте цей час для того, щоб розпочати новий, щасливий етап свого життя.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Терези

Нарешті заповітні бажання втіляться у життя! До Терезів, Повний місяць у Леві особливо прихильно. Будьте готові до того, що події доведеться розгортати, як різдвяний подарунок – одне буде кращим за інше. Єдина рекомендація – не бійтеся заводити нових друзів та мріяти.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Скорпіон

Настав час зайнятися кар’єрою та своїм соціальним статусом. Давно у стосунках, але партнер не поспішає робити пропозицію? Прямо скажіть про це, є велика ймовірність, що результат перевершить найсміливіші очікування! Щодо кар’єри та питання куди рухатися далі – також настане ясність та визначеність.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Стрілець

Стрільці займатимуться плануванням відпустки чи співпраці з іноземними партнерами. Також вирішиться майбутнє відносин на відстані. Зберігайте здоровий глузд і беріть до уваги бажання свого партнера, тому що є велика ймовірність наполягати на своєму.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Козеріг

У житті Козерога відбудуться зміни щодо грошей інших людей або організацій. Якщо ви очікували на виплату страховки або кредиту – нарешті гроші надійдуть на рахунок. Останні півроку докладали зусиль для того, щоб закрити всі зобов’язання та виплатити борги? Це трапиться. Також час сприятливий для інвестування в довгострокові проекти.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Водолій

Увагу Водоліїв буде спрямовано на вирішення питань партнерства, як ділового, так і особистого. Не виключено, що хтось захоче розірвати контракт, переглянути умови домовленостей або розлучитися з партнером, стосунки з яким було натягнуто останні півроку.

Гороскоп на Повню 16 лютого 2022: Риби

Якщо ви займалися питаннями здоров’я, не могли знайти відповідного лікаря або дочекатися правильного діагнозу – настане ясність. Крім того, Рибам рекомендується провести наступні два тижні у спокійній, розслаблюючій обстановці та накопичувати сили на майбутнє.

Фото: IStock

Юлія Мартиненко, астролог, автор курсу «Астрологія як стиль життя» (@julie_martynenko)

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